شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 أشياء خطر وضعها بجانب هاتفك الذكى.. أبرزها مستحضرات التجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأستاذ المساعد فى قسم المعلوماتية "بليخانوف"، ألكسندر تيموفييف، أن الكثير من الناس يتجاهلون الاحتياطات عند استخدام الهواتف المحمولة، لكن أى تقنية تتطلب اهتمامًا خاصًا بها، على سبيل المثال، لا يجب وضع هاتف فوق آخر، وإلا فإنه سيكون هناك إشارات الراديو فى نقطة معينة موجودة بكميات كبيرة، وهو أمر غير مفيد جدًا للأشخاص القريبين.

وأوضح الخبير أنه "يجب أيضًا عدم وضع بطاقة مصرفية بجانب الهاتف أو فى غلاف العلبة، حيث ستنخفض مدة خدمتها بشكل كبير بسبب إشعاع التردد اللاسلكي".

ولا ينصح تيموفييف بحمل الهاتف فى حقيبة بالقرب من مستحضرات تجميل، السبب هى أنه غالبًا ما يتم إغلاق العلبة، على سبيل المثال، من أحمر الشفاه النسائى، بمغناطيس، مما قد يؤثر على اتصال وإشارة الهاتف المحمول، حسب وكالة "برايم".

جدير بالذكر حذر الخبراء بأن وجود الهاتف فى مكان قريب من السرير يضر بالحصول على نوم جيد ليلاً لدى الأطفال، وهو ما يترتب عليه السمنة وضعف الأداء فى المدرسة (أو العمل) والمشاكل السلوكية.

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وقال مايكل روب، مدير الأبحاث فى Common Sense: "ينتهى بك المطاف للإصابة بهذا التوتر الغريب"، وأضاف :"لقد كان الأطباء والباحثون يحذرون من أنه لا ينبغى للناس استخدام الأجهزة قبل النوم مباشرة، ولكن بالنسبة للعديد من الأشخاص، هناك شعور بأن هناك حاجة لاستخدامها قبل النوم مباشرة".

ووفقا لصحيفة usatoday الأمريكية، يستخدم 40٪ من المراهقين جهازًا محمولًا خلال أول خمس دقائق من النوم، و26 ٪ من الآباء يفعلون ذلك، وليس هذا فقط بل كشفت الدراسة أن 36٪ من المراهقين يستيقظون مرة واحدة على الأقل خلال الليل لفحص الجهاز؛ حوالى 1 من كل 4 آباء يفعلون نفس الشيء.