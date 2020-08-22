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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة LG عن أحدث إصدار من هواتفها منخفضة التكلفة LG K31 الذي ينطلق بمعالج Helio P22، وبطارية بقدرة 3000 mAh وسعر 150 دولار.
يتميز هاتف LG K31 بشاشة LCD بحجم 5.7 إنش، وجودة عرض HD Plus، كما يتميز بأبعاد 18.9:9، أيضاً تضم الشاشة نتوء للكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل.
تقدم LG هاتف LG K31 بتصميم من البلاستيك، مع كاميرة مزدوجة في الجهة الخلفية، بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل مع تركيز PDAF، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة.
كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Helio P22، مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، أيضاً يدعم التخزين الخارجي عبر microSD، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 3000 mAh، ويدعم الشحن عبر منفذ microUSB.
أيضاً ينطلق هاتف LG K31 بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة LG UX، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع مدخل للسماعات، وزر مخصص لمساعد Google جوجل الرقمي في الجانب الأيسر، ومن المقرر أن يتوفر هاتف LG K31 بسعر 150 دولار.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: LG تكشف رسمياً عن هاتف LG K31 بمعالج Helio P22 وسعر 150 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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