شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على "الساعة" التى ساعدت أبل على تصدر سوق الساعات الذكية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أبل قيادة سوق الساعات الذكية في جميع أنحاء العالم، ووفقًا لأحدث البيانات من شركة الأبحاث Counterpoint ، فإن عملاق التكنولوجيا يفرض هيمنته على سوق الساعات الذكية العالمية من حيث الحجم والقيمة، حيث استحوذت أبل على نصف السوق القياسي من حيث الإيرادات بسبب الطلب القوي على طرازات أبل Watch Series 5.

ومن حيث حجم الشحن ، نمت ساعات "أبل ووتش" بنسبة 22٪ على مستوى العالم ، حيث كانت أوروبا وأمريكا الشمالية أسرع الأسواق نموًا في النصف الأول من عام 2020 ، وفقًا لبيانات Counterpoint، وقد أطلقت أبل ساعتها Watch Series 5 في سبتمبر 2019.

وتتمثل الميزات الرئيسية للساعة الذكية في شاشة Retina التي تعمل دائمًا ، والبوصلة المدمجة ، ومكالمات الطوارئ الدولية، وقالت شركة الأبحاث أيضًا إنه على عكس الهاتف الذكي والأسواق الأخرى ، لا يزال قطاع الساعات الذكية قطاعًا شائعًا لأجهزة المستهلك، وقد تم شحن ما يقرب من 42 مليون ساعة ذكية في النصف الأول من عام 2020 حيث تستمر الأجهزة القابلة للارتداء في زيادة الطلب مع زيادة وعي المستهلكين بالصحة.

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وبالمناسبة ، شهدت مبيعات الساعات الذكية في الهند أكبر نمو سنوي بنسبة 57٪. تليها أوروبا بنسبة 9٪ والولايات المتحدة بنسبة 5٪ على أساس سنوي، وقد ساعد النمو الصحي في هذه المناطق الجغرافية على تعويض انخفاض شحنات الساعات الذكية في الأسواق الأخرى.

وبالنسبة إلى المشهد التنافسي ، شهدت شركة Huawei الصينية أحجامًا جيدة، حيث قفزت الشركة إلى المركز الثاني على مستوى العالم في النصف الأول من عام 2020، ويقال إن هواوي استفادت من الطلب الكبير على ساعاتها الذكية ، وخاصة سلسلة Watch GT2 في أسواقها المحلية في الصين والأسواق الآسيوية ، حيث نمت أحجام الشحن بنسبة 90٪ في كلا البلدين.

فيما واصلت Garmin ، ثاني أكبر علامة تجارية على مستوى العالم من حيث الإيرادات ، اتخاذ خطوات واسعة في جذب عشاق الرياضة وسوق الرياضيين، بينما تظل أوروبا وأمريكا الشمالية الأسواق الرئيسية للشركة، وقد شهدت طلبًا صحيًا على خط Forerunner و Fenix ​​، حيث يشكل الثنائي واحدًا من أوسع محافظ الساعات الذكية في السوق.

وفي حديثه عن العلامات التجارية سريعة النمو ، قال نائب رئيس الأبحاث نيل شاه: "حققت Amazfit (+ 51٪ سنويًا) و Xiaomi (+ 47٪ على أساس سنوي) خطوات صحية خلال النصف الأول من خلال توسيع المحافظ والوصول الجغرافي الأفضل، وقد واجه Fitbit و Ticwatch و Suunto بعض الصعوبات المنافسة من Garmin و أبل خلال النصف الأول ، وبالتالي نتطلع إلى تكثيف المبادرات لإشعال الطلب خلال موسم الأعياد ".