شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية الحصول على xCloud وتشغيل ألعاب Xbox على هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيتم دمج قدرات تدفق ألعاب xCloud من مايكروسوفت رسميًا فى اشتراك Xbox Game Pass Ultimate بدءًا من 15 سبتمبر، مع دعم لأكثر من 100 لعبة، ومع ذلك، لا تحتاج إلى الانتظار لتجربة خدمة الألعاب السحابية، ومن المحتمل أن يكون لديك بالفعل جميع المكونات الضرورية لتحقيق ذلك.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، إليك ما ستحتاجه لتجربته بنفسك:

• الاشتراك فى Xbox Game Pass Ultimate، خدمة مايكروسوفت، التى توفر أيضًا كتالوجًا لألعاب Game Pass على كل من وحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى Xbox Live Gold للعب الجماعي عبر الإنترنت.

• هاتف أو جهاز لوحي يعمل بنظام التشغيل أندرويد يعمل بنظام التشغيل Android 6.0 Marshmallow أو إصدار أحدث ومزود بتقنية Bluetooth 4.0 أو إصدار أحدث.

ستحتاج إلى مثل هذا الجهاز لتنزيل التطبيق من متجر Google Play، ففي الوقت الحالي، لن يأتي xCloud إلى أجهزة iPhone.

• وحدة تحكم متوافقة للاتصال بهاتفك أو جهازك اللوحي عبر Bluetooth أو USB.

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فيما يتعلق بالاتصال عبر USB، يجب أن تكون قادرًا على استخدام USB الصغير، الذي تستخدمه وحدات التحكم اللاسلكية DualShock 4 و Xbox إلى كابل USB-A مع محول OTG (micro USB، USB-C) لتناسب منفذ شحن هاتفك.

وتعمل مايكروسوفت على تكييف عناصر التحكم باللمس على الشاشة لبعض ألعابها عندما وحدة التحكم غير متوفرة، على الرغم من أن هذه الميزة لن تتم إضافتها حتى يتم إطلاق xCloud في سبتمبر.

• اتصال سريع بشبكة Wi-Fi أو شبكة خلوية، فتقترح مايكروسوفت الاتصال بجهاز التوجيه الخاص بك عبر إشارة Wi-Fi بسرعة 5 جيجاهرتز، لكن سواء كنت فى المنزل أو متصلاً بشبكة LTE أو برج 5G، يجب أن يكون لديك سرعات تنزيل لا تقل عن 10 ميجابت فى الثانية للاستمتاع بتجربة جيدة.

والآن بعد أن أصبح لديك كل ما هو ضروري لتجربة xCloud ، إليك كيفية القيام بذلك في تطبيق Xbox Game Pass، فعليك أن تقم بتنزيل الإصدار التجريبي من تطبيق XBOX GAME PASS، فحتى يأتي xCloud رسميًا إلى Game Pass Ultimate في 15 سبتمبر، تقصر Microsoft خدمة البث السحابي على الإصدار التجريبي من تطبيق Game Pass على أندرويد.

لذا لتجربتها قبل ذلك، ستحتاج إلى تنزيل الإصدار التجريبي، وإذا كنت تبحث عن "Game Pass" على هاتفك في متجر Play، فيجب أن تجد نسختين من التطبيق.

يحتوي الإصدار التجريبي على أيقونة بخلفية بيضاء (قم بتنزيلها)، بينما يحتوي الإصدار القياسي على خلفية خضراء، ثم قم بتوصيل وحدة تحكم عن طريق البلوتوث أو USB، وشغل التطبيق وابدأ اللعب.