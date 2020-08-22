تكنولوجيا: سلاح الجو البريطانى يختبر نظام محاكاة للواقع الافتراضى للتدريب القتالى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه تم تصميم برنامج المحاكاة، الذى يطلق عليه اسم "SAF-TAC"، فوق محرك Unreal Engine 4 من Epic Games، والذى يشغل أيضًا ألعاب الفيديو الشهيرة Fortnite وBorderlands 3.

ويتميز SAF-TAC بسيناريوهات تدريب مخصصة وصوت محيطى عالى الوضوح ورسومات عالية الدقة وردود فعل لمسية وعناصر تحكم سهلة الاستخدام قائمة على الإيماءات.



محاكاة الواقع الافتراضى

وستخضع SAF-TAC لاختبارات هذا العام مع أفراد من الجيش البريطانى ومشاة البحرية الملكية، إلى جانب القوات الجوية.

كما أنه من المقرر أن يصبح المحاكى الافتراضى جزءًا روتينيًا من برنامج التدريب الأوسع للقوات المسلحة لدعم وتعزيز التدريبات الواقعية.

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وقال توم كونستابل، مدير الابتكار فى SimCentric، الذى كان يعمل سابقًا فى سلاح الجو البريطانى بالجيش البريطانى، "بصفتى جندى مخضرم وجندى احتياطى حالى، أنا فخور بالمساعدة فى تدريب القوات المسلحة فى المستقبل".

وأوضح كونستابل: "انضممت إلى الجيش البريطانى فى عام 2006 ثم خدمت لاحقًا فى أفغانستان"، مضيفا "لقد منحنى هذا شغفًا ببناء التكنولوجيا التى ستقلل من المخاطر على قواتنا المسلحة وتحسن جودة التدريب".