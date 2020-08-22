- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلاح الجو البريطانى يختبر نظام محاكاة للواقع الافتراضى للتدريب القتالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه تم تصميم برنامج المحاكاة، الذى يطلق عليه اسم "SAF-TAC"، فوق محرك Unreal Engine 4 من Epic Games، والذى يشغل أيضًا ألعاب الفيديو الشهيرة Fortnite وBorderlands 3.
ويتميز SAF-TAC بسيناريوهات تدريب مخصصة وصوت محيطى عالى الوضوح ورسومات عالية الدقة وردود فعل لمسية وعناصر تحكم سهلة الاستخدام قائمة على الإيماءات.
محاكاة الواقع الافتراضى
وستخضع SAF-TAC لاختبارات هذا العام مع أفراد من الجيش البريطانى ومشاة البحرية الملكية، إلى جانب القوات الجوية.
كما أنه من المقرر أن يصبح المحاكى الافتراضى جزءًا روتينيًا من برنامج التدريب الأوسع للقوات المسلحة لدعم وتعزيز التدريبات الواقعية.
وقال توم كونستابل، مدير الابتكار فى SimCentric، الذى كان يعمل سابقًا فى سلاح الجو البريطانى بالجيش البريطانى، "بصفتى جندى مخضرم وجندى احتياطى حالى، أنا فخور بالمساعدة فى تدريب القوات المسلحة فى المستقبل".
وأوضح كونستابل: "انضممت إلى الجيش البريطانى فى عام 2006 ثم خدمت لاحقًا فى أفغانستان"، مضيفا "لقد منحنى هذا شغفًا ببناء التكنولوجيا التى ستقلل من المخاطر على قواتنا المسلحة وتحسن جودة التدريب".
واقع افتراضى
وأضاف أن عمل SimCentric له الهدف النهائى المتمثل فى إنقاذ الأرواح، ووفقًا لسلاح الجو الملكى البريطانى، من الأهمية مواكبة التسارع فى التطورات التكنولوجية لفهم قدراتهم الحالية وأيضًا لجعلها مناسبة لاحتياجاتهم التدريبية المتطورة.
وتأتى اختبارات محاكاة القتال SAF-TAC وسط دفع أوسع من جانب القوات المسلحة البريطانية نحو ألعاب الحرب الافتراضية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: سلاح الجو البريطانى يختبر نظام محاكاة للواقع الافتراضى للتدريب القتالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.