شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو عايز تترجم.. إيه الفرق بين Google Translate وBing Translate والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تطبيق ترجمة جوجل واحد من أفضل تطبيقات الترجمة التى يعتمد عليها الكثير من المستخدمين، خاصة أنه يوفر الكثير من المميزات، لكن فى نفس الوقت ظهر مؤخرا منافس قوى له وهو خدمة الترجمة من مايكروسوفت والتى تعرف بـBing Translate والذى يقدم ميزات عديدة يجعله منافسًا قويًا لتطبيق جوجل، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الفروق بينهما كما يلى:

- Google Translate

هى خدمة وتطبيق مجانى من جوجل يمكن استخدامه على الهاتف أو عبر الويب، ويتيح للمستخدمين ترجمة النصوص والمستندات، كما أنه قادر على القيام بكل شىء ويدعم ترجمة أكبر عدد من اللغات الشائعة، ولديه العديد من الميزات بما فى ذلك واجهة سهلة الاستخدام، فضلا عن وجود العديد من أوضاع للترجمة بما في ذلك ترجمة النصوص، الترجمة الصوتية، ترجمة العبارات الملتقطة بكاميرا الهاتف، الترجمة في وضع عدم الاتصال، ترجمة الكتابة اليدوية فى الشاشات اللمسية.

Advertisements

كما تدعم الخدمة أيضا وضع المحادثة Conversation Mode لترجمة المحادثات الثنائية اللغة لحظيًا، ويدعم هذا الوضع نحو 43 لغة، إلا أنه يعيبه أن يعتمد على ترجمة الجملة بالكامل.

- Bing Translate:

هى خدمة وتطبيق مجانى من مايكروسوفت، يمكن استخدامه على الهاتف أو عبر الويب أو عبر الأجهزة القابلة للارتداء، وهو مفيد فيما يتعلق بترجمة المحادثات فى الوقت الفعلى، أو إذا كان المستخدم يبحث عن تعلم لغة جديدة، فضلا عن كونه يوفر ترجمة العبارات والجمل بشكل عالى الدقة إضافة إلى واجهة تفاعلية وملونة، كما يدعم 5 أوضاع للترجمة هى "ترجمة المحادثات فى الوقت الفعلى، الترجمة النصية، الترجمة الصوتية، ترجمة العبارات الملتقطة بكاميرا الهاتف، الترجمة فى وضع عدم الاتصال".

كما يوفر التطبيق ميزة "Phrasebook" والتى تتيح الحصول على تفسيرات للعبارات الشائعة، حيث تضم جميع العبارات الأساسية التى قد تحتاج إلى استخدامها عند الذهاب إلى بلد لا تتحدث لغته، لكنه يدعم فى الوقت الحالى 60 لغة فقط، ومع ذلك، فإن مايكروسوفت تسعى لتطوير التطبيق بشكل أكثر قوة.