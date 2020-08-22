متجر Apple App Store قد يتعرض لحظر كامل في الصين، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - على عكس جوجل، تتمتع شركة آبل بعلاقة جيدة جدًا مع الصين، وليس من المستغرب أن تعتبر آبل الصين واحدة من أكبر أسواقها. ومع ذلك، نظرًا للحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فيبدو أن هذه العلاقات يمكن أن تخضع للإختبار حيث تردد الآن أن هناك إحتمال أن ينتهي المطاف بمتجر App Store بالحظر.

هذا وفقا لتقرير صدر مؤخرًا من موقع The Information والذي يشير إلى أنه في الصين، من الضروري أن تكون الأغلبية في متاجر التطبيقات مملوكة من قبل شركة صينية، ولكن شركة آبل تمكنت من التغلب على ذلك لسنوات. ومع ذلك، بسبب ظهور التقارير التي تقول بأن الحكومة الأمريكية تعمل على حظر التطبيقات الصينية مثل TikTok و WeChat، فقد أوضح التقرير الجديد أن الصين قد تنتقم من خلال تطبيق هذه القوانين.

يمضي هذا التقرير إلى الإشارة إلى أن شركة آبل قد فكرت في الماضي في إنشاء فرعها في الصين لمساعدتها على التعامل مع هذه المشاكل، ولكن لم يتم المضي قدمًا في تلك الخطط بعد، على الرغم من أنه يبدو الآن أنها بحاجة إلى إلقاء نظرة على الأمر بجدية.

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ليس لدى شركة آبل الآن الكثير من الخيارات، مما يعني أنه سيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت تريد منح المنظمين الصينيين مزيدًا من التحكم في نوع التطبيقات التي يتم نشرها في المتجر الصيني، أو المخاطرة بخسارة السوق تمامًا. من غير الواضح كيف سيحدث ذلك، ولكن لمح تقرير صدر في الأونة الأخيرة إلى أن إزالة تطبيق WeChat من متجر App Store سيتسبب لشركة آبل في خسارة المليارات من العملاء الصينيين الذين سيختارون شراء هواتف ذكية أخرى غير iPhone وأيضًا إلغاء أي إشتراكات لديهم في خدمات آبل.