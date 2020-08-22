Surface Duo يحقق أداءً أفضل مقارنة مع الهواتف الأخرى المُزودة بالمعالج Snapdragon 855

فاطمة أيت طالب - دبي - سيكون الهاتف المزدوج الشاشة Surface Duo جاهزًا للإستخدام في غضون أسابيع قليلة ولكن لدينا بالفعل أول نتيجة يسجلها هذا الهاتف في إختبارات الأداء على منصة Geekbench. يبدو أن النسخة التي تم إختبارها هي النسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، والمعالج Snapdragon 855. وبالنسبة للنتيجة التي حققها هذا الهاتف في إختبارات الأداء، فهي تتماشى مع النتائج التي حققتها الهواتف الذكية الرائدة المزودة بالمعالج الرائد للعام الماضي.

تمكن الهاتف Surface Duo من تسجيل 762 نقطة في إختبار النواة الواحدة و2867 نقطة في إختبار النوى المتعددة. تُظهر مقارنة سريعة مع Galaxy Fold من سامسونج والذي يستخدم نفس المعالج أن Surface Duo تمكن من تقديم أداء أفضل بنحو 200 نقطة في إختبار النوى المتعددة. بشكل عام، الهاتف Surface Duo يقدم أداءً مماثلاً للأداء الذي تقدمه الهواتف الذكية المُزودة بالمعالج +Snapdragon 855 في منصة Geekbench. يبقى أن نرى كيف قامت مايكروسوفت بإعداد هاتفها للتفوق على الهواتف الذكية المنافسة من حيث الأداء.

للتذكيٍر، الهاتف Surface Duo يضم شاشتي OLED بحجم 5.6 إنش وبدقة +FUllHD لكل واحدة، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، فضلا عن بطارية بسعة 3577mAh.

الهاتف Surface Duo يضم كذلك كاميرا واحدة بدقة 11 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0 تتواجد أعلى الشاشة اليمنى بجانب الفلاش LED. مايكروسوفت تروج لميزة ” التقريب الفائق ” مع تقريب رقمي يصل إلى ×7. هذه الكاميرا قادرة أيضًا على تسجيل الفيديوهات بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية وتأتي مع تقنية EIS.

الميزة الأكثر تميزًا في جهاز Surface Duo هي براعته في تعدد المهام علمًا أن هذا الجهاز يعمل بنظام Android 10 ويجلب معه واجهة خاصة تعتد مايكروسوفت أنها ستغير قواعد اللعب فيما يخص الإنتاجية أثناء التنقل. أعادت مايكروسوفت صياغة تطبيقات Office و OneDrive خصيصًا من أجل Surface Duo، وهناك تطبيقات من الطرف الثالث مثل Kindle شقت طريقها هي الأخرى إلى Surface Duo.

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سيعمل Surface Duo أيضًا مع جميع تطبيقات الأندرويد الحالية ويأتي مع خوارزمياته الخاصة التي يمكنها التنبؤ بالمكان الذي ترغب في عرض المحتوى فيه وكيفية فتح تطبيقات جديدة بجانب بعضها البعض.

يوفر المفصل القابل للدوران بمعدل 360 درجة أوضاعًا متعددة للإستخدام وحالات إستخدام مختلفة، وتأتي كلا الشاشتين مع الدعم للقلم Surface Pen من مايكروسوفت. وعلاوة على ذلك، فجهاز Surface Duo نحيف للغاية بحيث يبلغ سمكه 9.6 ملمتر فقط عندما يكون مطويًا. على الرغم من صغر سعة البطارية، فقد تم تصنيفها على أنها قادرة على توفير 15.5 ساعة من مشاهدة الفيديوهات المحفوظة في الجهاز وما يصل إلى 27 ساعة من المحادثات. ويأتي Surface Duo كذلك مع شاحن بقوة 18W.

الذاكرة العشوائية في Surface Duo يبلغ حجمها 6GB، في حين تبلغ الذاكرة الداخلية 128GB أو 256GB علمًا أنها غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. عمومًا، سيكون Surface Duo متاحًا في الولايات المتحدة الأمريكية عبر T-Mobile و AT&T و Verizon. للآسف، ليست هناك أي معلومات حول موعد إطلاق الجهاز على الصعيد العالمي.