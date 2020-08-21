شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستخدم أجزاء بطارية أرخص لتعويض تكلفة الـ5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول أبل استخدام مكونات أقل تكلفة، نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب إدراج أجهزة 5G في سلسلة "iPhone 12" لهذا العام، وفقًا للمحلل Ming-chi Kuo (عبر MacRumors و AppleInsider)، ويُعتقد أن أحد أكبر تخفيضات التكلفة يأتي من تكنولوجيا البطاريات في منتجاتها.

وفقا لما ذكره موقع "The verge"، يقول Kuo، إن أبل تقلل من عدد الطبقات في لوحة البطارية وتضع مكونات الخلية في منطقة أصغر.

سينتج عن ذلك لوحة بطارية أرخص بنسبة 40 إلى 50 % من الجزء المكافئ لجهاز iPhone 11 ، وفقًا لـ Kuo ، وستحصل بطاريات iPhone في العام المقبل على انخفاض إضافي في الأسعار بنسبة 30 إلى 40 % بسبب تغييرات التصميم الإضافية.

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يقال أيضًا أن شركة أبل ستخفض تكاليف البطارية لإصدار AirPods من الجيل الثالث العام المقبل عن طريق التبديل إلى تصميم نظام داخل حزمة مشابه لما هو مستخدم في AirPods Pro.

هذه التغييرات لن تعوض أجهزة الـ5G وحدها، بل يعتقد Kuo أن تضمين تقنية الموجات المليمترية على iPhone سيكلف أبل بين 125 دولارًا إلى 135 دولارًا للوحدة، بالإضافة إلى 75 دولارًا إلى 85 دولارًا للوحدة الفرعية 6 جيجا هرتز.

ولكن بين هذا والقرار المبلغ عنه بعدم تضمين وحدة الطاقة أو سماعات الأذن في العلبة، يبدو أن أبل تفعل ما في وسعها لخفض التكاليف في جميع المجالات.

ومن المتوقع أن تتوفر أجهزة أيفون لهذا العام في أكتوبر، بعد بضعة أسابيع من المعتاد، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت أبل ستلتزم بإعلانها التقليدي في سبتمبر.