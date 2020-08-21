شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تعرض حدود حرائق الغابات في الوقت الفعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقدم خريطة حدود حرائق الغابات الجديدة مخططًا للحريق في الوقت الفعلي، وتوجه الميزة أيضًا المستخدمين إلى الأخبار الحالية والمعلومات المفيدة من السلطات المحلية.

تتوفر المعلومات أيضًا على بحث جوجل عندما يبحث المستخدم عن مصطلح مثل حرائق الغابات في كاليفورنيا، أو عندما يبحث عن تفاصيل حول حريق معين.

كما أنه على خرائط جوجل، سيتلقون تنبيه SOS إذا اقتربوا من حريق نشط وسيحصلون على معلومات محدثة حول إغلاق الطرق.

أطلقت جوجل تنبيهات SOS لأول مرة في عام 2017، حيث قدمت معلومات الطوارئ أثناء الأزمة اعتمادًا على مدى قرب المستخدم من المنطقة المتضررة.

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كما تم تجريب ميزة حدود حرائق الغابات الجديدة في كاليفورنيا العام الماضي وهي متاحة الآن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع إصدار عالمي تم تعيينه في وقت ما في المستقبل.

قال يوسي ماتياس، نائب الرئيس للهندسة والاستجابة للأزمات، إن فريقه بدأ في استكشاف طرق لتقديم معلومات محدثة حول الحرائق قبل عقد من الزمن، وكان قادرًا على التقاط صور للدخان المتصاعد من نافذة مكتبه، لكنه اعترف بأن التفاصيل حول حجمه وكثافته والمخاطر التي يواجهونها كانت قليلة.

وأضاف ماتياس، "في لحظات مثل حرائق الغابات المتزايدة ، فإن معرفة مكان الحريق وكيفية تجنبه أمر بالغ الأهمية".

كما أوضح ماتياس، "باستخدام بيانات القمر الصناعي لإنشاء خريطة حدود حرائق الغابات، سيرى الأشخاص الآن الحجم التقريبي والموقع مباشرة على هواتفهم أو أجهزة سطح المكتب."