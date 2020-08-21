كشف مركزالاعلام الرقمي DMC، الجمعة، أن اعضا تنظيم "داعش" بدؤا، خلال الاسابيع الماضية، باستخدام منصة جديدة للتراسل الفوري لبث دعاياتهم واخبارهم وهي تطبيق Hoop ماسنجر .

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كانت هذه تفاصيل خبر الاعلام الرقمي: ارهابيو داعش يتوجهون لتطبيق Hoop ماسنجر للمراسلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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