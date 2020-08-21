شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطة لإطلاق 750 مليون بعوضة معدلة وراثيًا بفلوريدا .. اعرف هيعملوا بيهم ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذ كرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تعديل الحشرات المعدلة وراثيا، المصنفة على أنها OX5034، للمساعدة في التخلص من عشيرة الزاعجة المصرية، وهي بعوضة معروفة بأنها تحمل زيكا والملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء وأمراض أخرى.

ولكن يشعر السكان ومجموعات الحياة البرية المحلية بالقلق من أن هذه التجربة يمكن أن تقدم سلالة جديدة من البعوض.

حاول مسؤولو الدولة تهدئة مخاوفهم، قائلين إن الحشرات المعدلة وراثيًا ستوفر بديلاً أكثر أمانًا وأرخص تكلفة لرش الزاعجة المصرية بالمبيدات الحشرية.

تسبب حمى الضنك 390 مليون إصابة سنويًا وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، مع زيادة الحالات المبلغ عنها بأكثر من 30 ضعفًا خلال الخمسين عامًا الماضية.

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كما يسبب المرض حمى شديدة وصداعًا شديدًا وآلامًا في المفاصل ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مميتة، ويقتل ما يصل إلى 25000 شخص كل عام.

واجهت فلوريدا كيز فاشيات كبيرة لحمى الضنك في عامي 2009 و 2010 ، مع الإبلاغ عن حالات أصغر هذا العام، ولكن السكان والجماعات البيئية يقولون إنه لا يُعرف الكثير عن هذا البعوض المعدل وراثيًا.

إنهم قلقون من أن البرنامج قد يقدم سلالة جديدة من البعوض أكثر مقاومة للمبيدات الحشرية، واتهم Jaydee Hanson من المركز الدولي لتقييم التكنولوجيا وكالة حماية البيئة، التي أعطت المشروع في مايو، بالفشل في النظر بجدية في المخاطر.

ويأمل المسؤولون أن توفر الحشرات المعدلة وراثيا بديلا أكثر أمانا وأرخص ثمنا لرش الزاعجة المصرية بالمبيدات الحشرية.