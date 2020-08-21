طريقة توثيق حساب انستقرام والحصول على الشارة الزرقاء

منذ فترة بدأت عملية توثيق حساب انستقرام وبدأت الشركة تعتمد شارة زرقاء بجانب اسم الحساب او صناع المحتوى لتأكد أن هذا الحساب هو الحساب الحقيقي لهذا الشخص بهدف حماية الشخصيات العامة من الحسابات الوهمية وعمليات التشويه التي قد يتعرضون إليها.

الشارة الزرقاء التي تثبت كون الحساب هو الحساب الرسمي لهذا الشخص شبيهة للغاية بتلك التي نراها بجانب حسابات الفيس بوك الموثقة والرسمية وهذا بالطبع لأن منصة فيس بوك وانستقرام يخضعان لنفس الشركة الأم.

كيفية توثيق حساب انستقرام :

في الواقع عملية توثيق حساب انستقرام سهلة للغاية وبسيطة ولا تتطلب خطوات كثيرة معقدة فكل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات الموجودة بالأسفل :

في البداية قم بفتح حساب انستقرام الخاص بك ثم التوجه إلى Settings وهي علامة الترس الموجودة بالأسفل إن كنت على جهاز أيفون.

الآن في قائمة Settings قم باختيار Account

داخل إعدادات الحساب Account قم بالضغط على Request Verification أو طلب التحقق .

الآن ستظهر امامك شاشة تطلب بعض المعلومات الرسمية الخاصة بك ليتم تحقيق الحساب فسوف يطلب مكن إدخال اسمك الكامل ومن ثم إرفاق صورة لمستند رسمي يثبت شخصيتك.

مستند إثبات الشخصية الرسمي قد يكون أي شيء رسمي تمتلكه فمثلاً قد يكون صورة بطاقتك الهوية الشخصية أو صورة جواز سفر أو رخصة قيادة، أهم شيء أن يحتوي على صورة شخصية لك بالإضافة إلى بيانات اسمك وكل البيانات تكون واضحة .

بعد ذلك تقوم بالضغط على Send لتقوم بإرسال طلب التوثيق الخاص بك إلى شركة انستقرام .

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بعد أن تقوم بإرسال طلب التوثيق سيتم مراجعة البيانات ومراجعة حسابك والتأكد من صحة المعلومات التي قدمتها ومن ثم سيتم اعتماد حسابك، ستعرف بأن حسابك تم اعتماده عندما تستقبل رسالة من الشركة تخبرك بأن الحساب قد تم اعتماده وأنك حصلت على الموافقة.

شروط توثيق حساب انستقرام والحصول على الشارة الزرقاء :

في الواقع الذي يجعل الشارة الزرقاء مميزة هو كونها غير منتشرة ولا تصل إلى لفئة معينة من المجتمع أو مستخدمي شبكة Instagram لذلك ما لذي يؤهلك للحصول على هذه الشارة ؟!

لا يوجد شروط رسمية واضحة للحصول على شارة التوثيق في انستجرام فلا يوجد عدد معدد للمستخدمين او المتابعين ولكن يوجد بعض الاشتراطات والارشادات العامة التي يمكن ان تتبعها حتى تضمن ان تحصل على الشارة وهي :

أن يكون الحساب أصلياً معبراً عن المالك : هذا يعني أنك لن تستطيع التقديم للحصول على شارة التوثيق على حساب لا يمثلك شخصيا او لا تمتلكه انت شخصياً او حتى لا يمتلكه فريق الدعاية في الشركات العالمية إذ لا يمكن مثلاً لشركة Apple ان تقوم بتوثيق حساب عن القطط الأليفة .

لكل مستخدم حساب واحد فقط، هذا يعني انك تستطيع توثيق حساب واحد فقط تحت اسمك الحقيقي او الهوية التجارية الخاصة بك ويستثنى من هذا الحسابات ذات اللغات المختلفة.

يجب أن يكون الحساب يعبر عن شخصية عامة وأن يكون حساباً عاماً وليس مخفياً او Private

يجب أن تكون كافة بيانات الحساب مكتملة من ناحية السيرة الذاتية والعمل والصورة الشخصية ورقم الهاتف وباقي البيانات الرسمية للحساب.

يجب أن يمتلك الحساب حجماً جيداً من الـ Traffic او الظهور وأن يكون الحساب لشخصية معروفة او شائعة في عمليات البحث او شركة تجارية كبيرة لها مجموعة كبيرة من المتابعين، إذا كنت ترغب في زيادة متابعينك على انستقرام والحصول على الجمهور المطلوب للتوثيق يمكنك قراءة هذا الموضوع هنا .

إذا لم يتم الموافقة على توثيق حساب انستقرام الخاص بك يمكنك إعادة تقديم الطلب مجدداً بعد 30 يوم .