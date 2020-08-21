تنزيل فيلم بأقل من ثانية..رقم قياسي لأسرع إنترنت في العالم

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تسجيل أسرع انترنت بالعالم
سجل باحثون بريطانيون، اليوم الجمعة، رقم قياسي لأسرع إنترنت في العالم ، بلغت 178 تيرابت في الثانية، أو 178،000 غيغابت في الثانية .
تمكن باحثون في كلية لندن الجامعية من تسجيل رقم قياسي لأسرع إنترنت في العالم بلغت 178 تيرابت في الثانية، أو 178،000 غيغابت في الثانية، وفق ورقة علمية نشروها.
ويمكن الرقم القياسي الجديد لسرعة الإنترنت تنزيل فيلم أو حلقة تلفزيونية من Netflix في أقل من ثانية.
ووفقا لإعلان الكلية فإن هذه السرعة هي “ضعف قدرة أي نظام إنترنت منتشر حاليا في العالم”.
وللحصول على هذه السرعة، استخدم الباحثون مجموعة أكبر من “طول الموجة” ( المسافة التي تفصل بين الوحدات الموجية المتماثلة المتشابهة) مما يستخدم عادة في كابلات الألياف البصرية وتقنيات مكبرات الصوت المختلفة لتعزيز الإشارة.
وتمكن الباحثون ليس فقط من تمديد الإشارة، بل أيضا تضخيمها بشكل كبير.
وأوضحت الدراسة أن هذا النوع من النظام سيكون رخيصاً للتكامل مع البنية التحتية الحالية للإنترنت أيضا.
وارتفعت حركة المرور على الإنترنت بشكل كبير على مدى السنوات الـ 10 الماضية، وهذا النمو في الطلب على البيانات يرتبط بالتكلفة التي تنخفض.
وقال الدكتور غالدينو من كلية لندن “إن تطوير تكنولوجيات جديدة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على هذا الاتجاه نحو خفض التكاليف مع تلبية الطلب المتزايد على الإنترنت”.
وارتفعت حركة المرور على الإنترنت بسبب عمل الناس من المنازل في ظل الإغلاق الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على وسائل الترفيه الرقمية مثل منصات بث الأفلام وألعاب الفيديو عبر الإنترنت.
ويستعد العالم لشبكات الجيل الخامس التي من المنتظر أن تغير شكل شبكة الإنترنت بشكل كبير.
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