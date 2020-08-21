10 نصائح لتطوير ملفك الشخصي بشكل احترافي على”لينكد إن”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:16 مساءً - يعد موقع “لينكد إن” من أكبر المواقع العالمية في مجال الأعمال في العالم ، فهو يعمل على وصل آلاف العاملين في الشركات وتتيح إمكانية أن تحصل الشركة من خلالها على فرص في إقامة أعمال وشراكات لها مع شركات أخرى وتوسيع الأعمال .

يقضي الملايين ساعات طويلة في كتابة سيرهم الذاتية في أفضل صورة، لكنهم يغفلون عن أن موقع “لينكد إن” يوفر لهم فرصة عظيمة في عالم التوظيف والعلاقات المهنية، لكن إنشاء ملف شخصي مميز وجذاب على هذه المنصة يحتاج إلى عدد من المفاتيح والحيل والنصائح.

وقال الكاتب جوناثان غارثيا ألان، في تقرير نشرته مجلة “بسيكولوجيا إي منتي” الإسبانية، إن كل موقع من مواقع التواصل الاجتماعي التي انتشرت بشكل غير مسبوق في السنوات الماضية، يحاول أن يقدم لمستخدميه خدمات وميزات مختلفة عن البقية، وقد برز موقع “لينكد إن” كمنصة مهنية وأداة للتواصل في سوق المال والأعمال.

ومن الضروري حسب الكاتب، إذا كنت تستخدم هذه الشبكة، أن تعتني بإنشاء ملفك الشخصي بقدر كبير من الاحترافية لأن ذلك مهم للحصول على وظيفة أو الترويج بالشكل الأمثل لشركتك الخاصة.

ويستعرض الكاتب فيما يلي عددا من النصائح التي تساعد في إنشاء حساب مميز وجذاب على موقع “لينكد إن”.

1. تحديد الأهداف بدقة

لماذا تريد أن تنشئ حسابا على “لينكد إن”، وما سبب استخدام الناس لهذه الشبكة الاجتماعية؟ يجب أن تفكر وتحدد سبب رغبتك كفرد أو كمؤسسة في أن تكون موجودا على هذه الشبكة الاحترافية. ومن المهم أن تحدد الأهداف والأدوات التي ستستخدمها وطرق التفاعل.

2. الاعتناء بالملف التعريفي

إذا كنت تريد أن يتواصل معك الآخرون أو أن يزوروا موقع شركتك على الويب، فعليك استقطابهم، وفكّر بجدية في تطوير الملف التعريفي وفي استخدام الكلمات التي تحدّد هويتك بالشكل الأمثل، وسيساعدك ذلك على جعل ملفك التعريفي يظهر في محركات البحث مثل غوغل.

3. أضف صورة جيدة

يُعتبر موقع “لينكد إن” منصة مميزة للتواصل المهني ووسيلة جيدة لتقديم نفسك للشركات ورواد الأعمال. لذلك، يجب أن تهتم كثيرا بالصورة الشخصية التي تضعها في حسابك.

وعليك اختيار صورة جيدة تُظهر هويتك، حتى يسهل تذكرك لكل من يتصفح الحساب.

4. صياغة النبذة التعريفية بعناية

تتيح لك النبذة التعريفية أن تشرح في بضعة أسطر خبراتك والمهام التي يمكنك القيام بها. ولجذب الاهتمام، من الضروري أن تتعامل مع هذا القسم بعناية، لأن صياغة تلك النبذة بشكل جذاب سيساعدك في استقطاب العملاء ورواد الأعمال والمستثمرين.

5. احرص على توسيع قائمة اتصالاتك

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من المهم أن تعمل باستمرار على توسيع قائمة التواصل ليظهر ملفك لعدد أكبر من الأشخاص، وعليك الاستفادة من الخصائص التي يتيحها الموقع لإضافة علاقات جديدة، وفكّر في إمكانية دعوة أعضاء من مجموعات أخرى.

6. استخدم المجموعات بشكل جيد

من المهم جدا أن تختار المجموعات التي تتماشى مع اهتماماتك المهنية ومجال تخصصك حتى تحقق الاستفادة القصوى. وينبغي أن تكون فاعلا عند الانضمام إلى مجموعة جديدة، وذلك من خلال إرسال الملاحظات، وترك تعليقات قيّمة وما إلى ذلك.

7. تبادل المعلومات القيّمة

هناك إستراتيجية أخرى يمكن أن تكون ناجحة ومفيدة للغاية وهي مشاركة المعلومات المهمة في مجالك المهني. هذا الأمر سيعزز صورتك ويعطي قيمة عليا لملفك الشخصي.

وستحقق الأخبار والمقالات التي تقوم بنشرها في مدونتك الخاصة الكثير من التفاعل ويُصبح ملفك الشخصي مصدرا للمعلومات المفيدة.

8. إنشاء شبكة علاقات مهنية متينة

لا يمنحنا موقع “لينكد إن” فرصة العثور على عملاء جدد فحسب، بل يتيح لنا الاطلاع على جهات الاتصال المشتركة مع أولئك العملاء.

ومن الضروري أن نتذكر دائما أن “لينكد إن” ليس منصة اجتماعية ترفيهية بل شبكة عمل احترافية، لذلك يجب أن نستغل كل الميزات التي تتيحها لنا لتقوية شبكة علاقاتنا المهنية.

وللحصول على أفضل النتائج، تحتاج إلى توسيع تلك الشبكة بكل عناية والابتعاد عن الخطوات العشوائية، وذلك للاستفادة بأكبر قدر ممكن من هذه المنصة.

9. عنوان URL لملفك الشخصي

من المهم جدا أن تحصل على عنوان (URL) الخاص بملفك الشخصي العام على موقع “لينكد إن”، لأن ذلك سيفيدك كثيرا ويوفر لك عددا من المزايا، منها وجود أفضل في محركات البحث واكتساب صورة أكثر احترافية.

10. احصل على توصيات ونصائح

لا تتردد في إثراء ملفك الشخصي بتوصيات ونصائح من رواد الأعمال الناجحين والأشخاص ذوي الخبرة. ولا حرج في أن تطلب من شخص ما أن يمدّك ببعض التوصيات الصالحة للنشر على صفحتك، مع التركيز على جوانب معينة تراها أكثر أهمية.