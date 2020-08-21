الإعلام الامريكي يطالب “أبل” بتخفيض أسعار “أب ستور”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

طالب الإعلام الأمريكي الشركة العملاقة أبل بتقليص العمولة التي تتقاضاها من التطبيقات الإعلامية المتاحة للتحميل عبر متجرها الإلكتروني.

ووجهت منظمة “دي سي إن” المهنية التي تمثل وسائل إعلام أمريكية عدة، رسالة إلكترونية الخميس، إلى رئيس “أبل” تيم كوك تطالبه فيها بتحسين شروط التعامل مع أعضائها.

ويُفترض بمطوري التطبيقات أن يدفعوا لمتاجر التحميل الإلكترونية، أبرزها “آب ستور” و”جوجل بلاي ستور”، عمولة نسبتها 30% من قيمة العمليات التجارية التي يجريها مستخدمو التطبيقات.

لكن ثمة استثناءات، إذ يمكن أن تنخفض نسبة العمولة إلى 15% اعتباراً من السنة الثانية للاشتراك.

وتواجه ابل ضغطا متزايدا من الشركات الموجودة على “أبل ستور”، كانت آخر تجلياتها رسالة وجهتها الصحافة

Advertisements

وتشبّه المؤسسات الصحفية نفسها بخدمة “أمازون برايم فيديو” للبث التدفقي والتي تدفع عمولة نسبتها 15% عن كل اشتراك في تطبيقاتها لحساب “آبل”.

وأشار أعضاء “دي سي أن” ومن بينهم “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” وقنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية ومواقع إلكترونية، إلى أن تطبيقاتهم تستقطب أكثر من 200 مليون زائر، أي “100 % من السكان الأمريكيين المتصلين بالشبكة”.

غير أن “شروط السوق الوحيدة التابعة لأبل تؤثر بقوة على قدرة الأعضاء في الاستثمار في المعلومات الموثوق بها والترفيه العالي الجودة”.

وقد حاولت شركة “إبيك جايمز” المطورة للعبة “فورتنايت” الشهيرة، الأسبوع الماضي إقامة نظام دفع بديل للالتفاف على ذلك المستخدم من “أبل”.

وسارعت “أبل” و”جوجل” إلى سحب اللعبة من متجريهما الإلكترونيين، ما دفع بـ”إبيك جايمز” إلى ملاحقتهما قضائيا بتهمة القيام بممارسات احتكارية.

وحاولت “فيسبوك” من ناحيتها التفاوض مع “أبل” على أداة جديدة لتنظيم الأحداث الإلكترونية المدفوعة، ما من شأنه مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة اقتصاديا، لكن من دون جدوى.