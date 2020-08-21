كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت شركة فيسبوك في شهر أيار/ مايو الماضي عن إطلاق تصميمها الجديد لنسخة سطح المكتب من شبكتها الاجتماعية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد أشهر من التدرج في إطلاقه.

وكانت عملاقة التواصل الاجتماعي قد أعلنت عن التصميم – الذي يوفر الوضع الداكن، وشاشة رئيسية مبنية على التبويبات، وصفحة ملف شخصي مُنقَّاة – في مؤتمر المطورين F8 في عام 2019.

ومنذ إطلاق التصميم الجديد كان بإمكان المستخدمين الحفاظ على التصميم القديم “الكلاسيكي” ذي شريط التنقل الرأسي الأزرق الشهير، ولكن الآن حدد الشركة موعد اختفاء التصميم لصالح التصميم الجديد الذي سيصبح التصميم الافتراضي للجميع.

فيسبوك تحدد تاريخ اختفاء التصميم الكلاسيكي لشبكتها الاجتماعية

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وحدثت الشركة صفحة الدعم الخاصة بها لتخبر الجميع بأنهم التصميم الكلاسيكي لن يكون متاحًا اعتبارًا من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل. وفي حال كان المستخدم يستخدم التصميم الجديد ويريد العودة إلى التصميم الكلاسيكي فإن رسالة تحذيرية تظهر له وتقول: “لن تتوفر تجربة إصدار فيسبوك الكلاسيكي اعتبارًا من سبتمبر. وقبل أن تصبح تجربة Facebook.com هي التجربة الافتراضية، نريد التعرف على المزيد عن كيفية التحسين”. ثم تسأل: “هل تريد الرجوع بسبب عدم وجود ميزات؟”.

ولمن لم يتحول إلى التصميم الجديد بعد فيمكن تفعيله من خلال الذهاب إلى (الإعدادات) Settings، ثم النقر على خيار (تبديل إلى تصميم فيسبوك الجديد) Switch to new Facebook، ثم الاختيار بين الوضع الفاتح، والوضع الداكن.

يُشار إلى أن تحديث تصميم فيسبوك جاء بعد نحو عامين من وعود أطلقتها الشركة بتبسيط تطبيقاتها بعد عَقد مِن جعله معقدًا بصريًا. لذا، فإن التصميم الجديد لنسخة سطح المكتب من فيسبوك يُبسّط التنقل بين التبويبات المختلفة، مثل: المجموعات، و(السوق) Marketplace، ومقاطع الفيديو. كما تُعرض القصص أعلى صفحة “آخر الأخبار”، والدردشات على يسار الشاشة. ويُسرّع التصميم الجديد إنشاء المناسبات، والصفحات، والمجموعات، والإعلانات.