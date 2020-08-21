تشكيلة Realme X7 Series ستضم شاشة مثقوبة تمتاز بسطوع يصل إلى 1200 شمعة

فاطمة أيت طالب - دبي - سلسلة هواتف Realme X7 Series قادمة في اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل وستشمل Realme X7 Pro و Realme X7 العادي. أكدت لنا شركة Realme بالفعل أن تشكيلة Realme X7 Series الخاصة بها ستحتوي على شاشة AMOLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz. والآن، قررت الشركة الصينية الكشف عن المزيد من المعلومات حول هذه الشاشة.

قامت شركة Realme بنشر ملصق تشويقي جديد على الشبكة الإجتماعية الصينية تُظهر فيه واجهة الهاتف Realme X7 والتي تضم شاشة تمتاز بثقب صغير من أجل الكاميرا الأمامية في الركن الأيسر العلوي، وتؤكد فيه كذلك أن هذه الشاشة ستمتاز بسطوع عالي يصل إلى 1200 شمعة و4096 مستوى من الضبط التلقائي الذكي للسطوع.

هذا يجعلها الشاشة الأكثر سطوعًا في تاريخ هواتف Realme نظرًا لأن الهواتف الرائدة للشركة مثل Realme X2 Pro و Realme X50 Pro 5G تتمتع بسطوع أقصى يبلغ 1000 شمعة.

لم تكشف لنا شركة Realme حتى الآن عن المواصفات التقنية لتشكيلة Realme X7 Series، ولكن تم مؤخرًا رصد الهاتف Realme X7 Pro في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA مع الصور والمواصفات التقنية الكاملة. وعلى ذكر المواصفات التقنية، فهي تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة +MediaTek Dimensity 1000 على الأرجح، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

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الهاتف Realme X7 Pro سيضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل في الثقب المتواجد في الركن الأيسر العلوي من الشاشة، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيأتي كذلك على الأرجح مع بطارية بسعة 4500mAh ستدعم الشحن السريع بقوة 65W.

لا يزال من غير الواضح في الوقت الراهن كم عدد الهواتف الذكية في تشكيلة Realme X7 Series، ولكن من الآمن أن نقول بأن هذه السلسلة ستشمل Realme X7 العادي إضافة إلى Realme X7 Pro المُتقدم. عمومًا، من المفترض أن تظهر المزيد من المعلومات حول هذه السلسلة في المستقبل القريب.