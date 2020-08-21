الفيديو الرسمي الأحدث من Oppo يكشف عن تصميم تشكيلة Oppo F17 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة آبل بالأمس أنها ستقوم قريبًا بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo F17 Pro في الهند. تروج الشركة الصينية لهذا الهاتف على أنه سيكون ” الهاتف الذكي الأكثر أناقة في العام 2020 ” حيث يبلغ سمكه 7.64 ملمتر ويزن 164 جرامًا. لم تكشف شركة Oppo عن مواصفات هذا الهاتف حتى الآن، ولكنها قامت اليوم بنشر فيديو قصير، والذي لا يؤكد فقط وجود Oppo F17 ولكنه يكشف أيضًا عن تصميم تشكيلة Oppo F17 Series.

يؤكد لنا هذا الفيديو أن تشكيلة Oppo F17 Series ستأتي مع شاشة تضم ثقبًا عريضًا في الزاوية العلوية اليسري من أجل الكاميرا الأمامية المُزدوجة. وكما توقعنا، فإن الواجهة الخلفية ستكون موطنًا لما يصل إلى أربع كاميرات موضوعة في وحدة مربعة الشكل مع فلاش LED على الجانب الأيمن.

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يؤكد الفيديو أيضًا أن سلسلة هواتف Oppo F17 Series ستكون متاحة بستة ألوان، ولكنه لا يعطينا فكرة عن أي منها هو Oppo F17 العادي وأي منها هو Oppo F17 Pro. ومع ذلك، فإن عنوان الفيديو ووصفه لا يذكران سوى Oppo F17 Pro، لذلك من المحتمل أن يكون ما ننظر إليه هو Oppo F17 Pro فقط.

بعد إمعان النظر، يمكنك أيضًا ملاحظة وجود منفذ السماعات 3.5mm في الجزء السفلي على الجانب الأيسر من منفذ USB Type-C. لا نرى أيضًا أي قارئ لبصمات الأصابع على ظهر الهاتف أو على زر التشغيل الموجود على الجانب الأيمن، مما يعني أنه من المحتمل أن تكون Oppo قد وضعته تحت الشاشة على غرار Oppo F15. يمكنك مشاهدة الفيديو أدناه.