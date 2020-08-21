آبل تعوض تكاليف 5G الإضافية بتصميم أرخص للبطارية في تشكيلة iPhone 12 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للتقرير الأحدث من المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، فيبدو أن شركة آبل كانت تبحث عن طرق لخفض تكاليف تصنيع iPhone 12 Series لتعويض تكلفة 5G الإضافية. بالنظر إلى المعلومات القادمة من الموردين، فإن تكلفة إضافة الدعم لتقنية Sub-6GHz 5G إلى iPhone تصل إلى 85 دولار أمريكي، في حين أن إضافة تقنية mmWave قد تصل إلى 135 دولار أمريكي.

تمارس شركة آبل ضغوطًا على مورديها في محاولة لخفض تكلفة المكونات وستستخدم تصاميم أبسط على مستوى البطارية في سلسلة هواتف iPhone 12 Series لتعويض بعض هذه التكلفة الإضافية.

يُقال أن بطارية iPhone 12 تحتوي على عدد أقل من الطبقات ومساحات أصغر، مما سيؤدي إلى خفض التكلفة بنحو 40 إلى 50 في المئة مقارنة بـ iPhone 12. وبحسب ما ورد، ستتخلى شركة آبل تمامًا عن تصميم البطاريات الصلبة والتوجه نحو البطاريات اللينة في سلسلة هواتف iPhone 12s Series القادمة في العام 2021، مما يقلل من تكاليف التصنيع. يُقال أن هذا لن يؤثر على تجربة المستخدمين.

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على الرغم من التكلفة المرتفعة لإضافة تقنية 5G إلى تشكيلة iPhone 12 Series في العام 2020، فإن شركة آبل ترغب في إبقاء السعر قريبًا من سعر iPhone 11 Series قدر الإمكان، وذلك للحفاظ على زخم المبيعات في أعقاب الجائحة.

ووفقا لتقرير Ming-Chi Kuo أيضًا، فقد مارست شركة آبل ضغوطًا على موردي اللوحات الإلكترونية لسماعات AirPods 2، وأصبح هذا المكون أرخص بنحو 25 إلى 35 في المئة منذ النصف الأول من العام 2020 مما أدى إلى خفض تكاليف التصنيع. تمامًا كما هو الحال مع AirPods Pro، ستنتقل سماعات AirPods 3 إلى تقنية المنظومة في الحزمة ( System In Package ) بدلاً من تقنية Surface Mount Technology المستخدمة في سماعات AirPods 2.