الإعلان رسميًا عن الهاتف LG K31 مع شاشة +HD بحجم 5.7 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن جهودها الرامية لإستعادة جزء من حصتها السوقية المفقودة في سوق الهواتف الذكية، قامت شركة LG اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد من الفئة الإقتصادية يُدعى LG K31.

الهاتف LG K31 الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 5.7 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3000mAh.

الهاتف LG K31 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وكاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية التي تبلغ زاوية المشاهدة فيها 120 درجة. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة LG UX، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وزر خاص للمساعد الرقمي Google Assistant على الجانب الأيسر.





يتم عرض الهاتف LG K31 الجديد للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 150 دولار أمريكي، ولكن لا يزال من غير الواضح متى سيشق هذا الهاتف طريقه إلى الأسواق العالمية.