فاطمة أيت طالب - دبي - هناك الكثير من الإثارة والترقب وبعض الشكوك المفهومة المحيطة بخطط آبل للتخلي عن معالجات Intel والإعتماد بدلاً من ذلك على معالجاتها الخاصة التي تستند على معمارية ARM. لقد رأينا جميعًا نتائج إختبارات الأداء وعلى الرغم من أنها واعدة، فمن الصعب التغلب على إختبارات العالم الواقعي والإستخدام اليومي للحصول على فكرة أفضل عما يمكن توقعه.
صرحت شركة آبل أنها تخطط لإطلاق أول حاسوب Mac يستخدم معالج ARM بحلول نهاية هذا العام، والخبر السار هو أننا قد نتمكن من معرفة المزيد عن الحواسيب هذه في شهر أكتوبر المقبل. هذا وفقًا لتغريدة نشرها الحساب LeakApplePro على شبكة تويتر والتي تشير إلى أن شركة آبل تعتزم بالفعل كشف النقاب عن أولى حواسيبها المزودة بمعالجات ARM خلال حدث الإعلان الرسمي عن هواتف iPhone 12 Series في شهر أكتوبر.
يدعي التسريب الجديد أن شركة آبل ستكشف عن حاسوبين على الأقل يستخدمان معالجات ARM، ولكن في الوقت الراهن، نحن لسنا متأكدين من هوية حواسيب Mac التي ستكشف عنها آبل. كانت هناك شائعات حول تجديد تصميم iMac وإطلاق نسخة 24 إنش والتي من المحتمل أن تحل محل نسخة 21 إنش.
يمكن لشركة آبل أيضًا إحياء نسخة 12 إنش من MacBook من خلال إطلاق نسخة جديدة مُزودة بمعالج ARM الخاص بها، أو ربما سنرى نسخة جديدة من MacBook Air مُزودة بالمعالج الخاص بها. على أي حال، نأمل أن نحصل على المزيد من التفاصيل قريبًا، ولكن حتى ذلك الحين، تعامل مع كل ما قيل حتى الآن بحذر.
https://twitter.com/LeaksApplePro/status/1295491246786576385
كانت هذه تفاصيل خبر أولى حواسيب Mac المزودة بمعالجات ARM قد تصل في شهر أكتوبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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