تسريب جديد يكشف عن موعد وصول الهاتفين Google Pixel 4a 5G و Google Pixel 5

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الشهر، قامت شركة جوجل بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Google Pixel 4a، وقامت أيضا بالتشويق للهاتف Google Pixel 5. لقد حصلنا فقط على صورة تشويقية واحدة ومعلومات حول المناطق التي ستحصل على هذا الهاتف، ولكن الآن كشف لنا المسرب البارز Jon Prosser أن شركة جوجل ذاهبة لإزاحة الستار عن الهاتفين Google Pixel 5 و Google Pixel 4a 5G في اليوم 30 من شهر سبتمبر الجاري.

ووفقا للتسريب الجديد، فسوف نرى الهاتف Google Pixel 5 باللونين الأسود والأخضر، في حين سنرى الهاتف Google Pixel 4a 5G باللون الأسود، ولكن من المفترض أن تقوم شركة جوجل بإطلاق الهاتف Google Pixel 4a 5G باللون الأبيض كذلك في شهر أكتوبر المقبل. وإستنادًا إلى الشائعات، فمن المتوقع أن يأتي كلا الهاتفين بتصميم مستوحى من تشكيلة Google Pixel 4 Series، بينما سيتم تحديث المكونات الداخلية من خلال إستخدام المعالج Snapdragon 765G.

بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض التكهنات إلى أننا سنرى فقط نسخة XL من الهاتف Google Pixel 5، ولكن لا يوجد تأكيد في الوقت الراهن. سيتوفر الهاتفين Google Pixel 5 و Google Pixel 4a 5G في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وألمانيا واليابان وتايوان وأستراليا.

