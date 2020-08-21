ألقي نظرة على الصورة الرسمية للهاتف ZTE Axon 20 5G القادم من ZTE

فاطمة أيت طالب - دبي - قام الرئيس التنفيذي لشركة ZTE، السيد Ni Fei بنشر بعض المعلومات حول الهاتف ZTE Axon 20 5G القادم من الشركة في الفترة الماضية، بما في ذلك حقيقة أنه سيتم إزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف في اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل، وحقيقة أنه سيضم الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة.

قبل 10 أيام من حدث الإعلان الرسمي، قام الرئيس التنفيذي للشركة الصينية بنشر صورة رسمية تكشف لنا عن تصميم الهاتف ZTE Axon 20 5G من الأمام والخلف، وهو التصميم الذي يتماشى مع التصميم الذي تم رصده سابقًا في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA.

كما تلاحظون، الهاتف ZTE Axon 20 5G سيضم شاشة كاملة خالية من القطع أو الثقب نظرًا لإمتلاكه الكاميرا أسفل الشاشة، وسيضم كذلك أربع كاميرات في الوحدة المستطيلة الشكل المتواجدة في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية للهاتف التي تمتاز باللمعان مما يلمح إلى أنها ستكون مصنوعة من الزجاج المقاوم للخدوش.

جدير بالذكر أن ZTE Axon 20 5G لن يكون أول هاتف ذكي مُزود بكاميرا أمامية تحت الشاشة في العالم، ولكنه سيكون أول هاتف ذكي متاح تجاريًا يستخدم هذه التكنولوجيا الجديدة، فقد رأينا بالفعل هذه التكنولوجيا من قبل لدى شركة Oppo في نسختها التجريبية. نتوقع أن نرى كيف تمكنت شركة ZTE من التحايل على نفاذية الضوء الضعيفة من خلال الشاشة نظرًا لأن هذه إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه الهواتف الذكية.

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من المحتمل أن يتم تطوير الشاشة المستخدمة في هذا الهاتف من قبل Visionox، وهي واحدة من الشركات المصنعة لشاشات OLED في الصين. أكملت الشركة بالفعل عملية البحث والتطوير لتكنولوجيا الكاميرا الأمامية المدمجة في الشاشة، وتقول أنها ستعمل من خلال تحسين ترتيب البكسلات حول عدسة الكاميرا، على الرغم من أن هذا قد يمثل مشكلة بالنسبة للمستخدمين الذين يريدون إلتقاط الصور بدقة 4K أو حتى FullHD.

بينما ما زلنا نلعب لعبة التخمين، فإن المعلومات الأولية التي تم رصدها على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA تكشف لنا أن الهاتف ZTE Axon 20 5G سيضم شاشة OLED بحجم 6.92 إنش، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وكاميرا أساسية في الخلف بدقة 64 ميغابكسل، وسيضم كذلك على الأرجح المعالج Snapdragon 765G.