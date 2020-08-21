شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تشارك موعد إطلاق هواتف أيفون 12 عبر يوتيوب عن طريق الخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مقطع فيديو قصير نشر على شبكة تويتر من قبل شركة أبل عن طريق الخطأ، عن موعد الإعلان عن سلسلة ايفون 12، حيث تداركت الشركة الخطأ وقامت بإزالة مقطع الفيديو من منصة يوتيوب، حيث لم يستمر عرض مقطع الفيديو الذي نشر من شركة ابل للكثير من الوقت، إذ تشير التوقعات إلى أن شركة أبل نشرت مقطع الفيديو الذي يكشف عن موعد مؤتمرها القادم عن طريق الخطأ.

وقد تم رصد مقطع الفيديو من قبل موقع 9to5Mac الأمريكى، حيث لاحظ العديد من قراء 9to5Mac هذا الصباح ظهور موجز اختباري على قناة يوتيوب التابعة لشركة أبل لبث مباشر قادم، إذ كشف موجز الفيديو، أن الموعد الخاص بالحدث يأتى فى 10 من شهر سبتمبر المقبل، فيما تشير التسريبات إلى أن الفيديو الخاص بالموجز الذي عرض للاختبار يؤكد على أن شركة ابل ستطلق حدث iPhone 12 في 10 من سبتمبر.

الجدير بالذكر أن إعلان أبل عن سلسلة أيفون 12 لا يزال غير مؤكد حتى الآن، حيث كشفت العديد من التقارير عن خطط أبل لتأجيل الحدث الخاص بالإعلان عن هواتف الأيفون الجديدة لبضعة أسابيع، بينما تشير بعض التسريبات إلى أن ابل قد تقدم جهاز MacBook الجديد خلال الحدث المتوقع عقده في 10 من سبتمبر.

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