شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن تحديد موقع الهاتف أثناء الإغلاق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر ميزة تحديد موقع الهاتف عن بعد من الميزات المهمة التى تساعد فى العثور عليه حال فقدانه، لكن هذه الميزة قد تصبح وسيلة للتجسس على صاحب الجهاز وانتهاكا لخصوصيته أحيانا، وحول هذا الموضوع قال الخبير فى شركة Jet Infosystems التقنية، دميترى كاروساندزى: "هناك العديد من الطرق لتحديد موقع الهاتف الذكى حتى لو كان الهاتف مغلقا، وحتى تعطيل ميزة تحديد الموقع في الهاتف لن تحمي المستخدم من التجسس في بعض الأحيان".

وأضاف الخبير "الهاتف الذكي يستمر في نقل بيانات الموقع الجغرافي عند إيقاف تشغيله أيضا، ويستمر في التفاعل مع الشبكات وإرسال البيانات حول استقباله للإشارات من أبراج الإشارة، وهذه البيانات تذهب للشركات المصنعة للهواتف وللشركات المشغلة للخدمات الخلوية، وهذه الأطراف لديها كل الإمكانيات لمعرفة موقع الهاتف حال أرادت ذلك"، وتبعا له فإن الطريقة الوحيدة لحماية الهاتف من إمكانية التجسس على بياناته وموقعه هو إيقاف تشغيله وإخراج البطارية منه، لكن انتزاع البطارية من الهاتف أمر غير ممكن للمستخدمين مع الكثير من الهواتف الحديثة.

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وعلى جانب آخر تتعرض هواتف أندرويد بشكل مستمر للكثير من محاولات الاختراق، نظرا لأنها الهواتف الأكثر شعبية وانتشارا حول العالم، لذا تصبح هدفا دائما ومتجددا للهاكرز، إذ يحاولون دائما ابتكار حيل وطرق مختلفة لخداع المستخدمين واختراق أجهزتهم والتجسس عليهم.

وكشف Jake Moore أخصائى الأمن السيبرانى فى ESET ، عن أربعة أشياء بسيطة يمكن لمالكى Android القيام بها الآن لحماية هواتفهم الذكية من الهاكرز.

وفى حديثه إلى Mirror Online ، قال: "أولاً، تأكد من تحديث هاتفك بآخر تحديثات البرامج الثابتة لنظام التشغيل والتى ستحافظ على جهازك محميًا من أحدث التهديدات، وقم بتنزيل مدير كلمات السر لرعاية جميع كلمات السر الخاصة بك على الإنترنت، ثم قم بتشغيل المصادقة ذات العاملين لجميع حساباتك التى توفرها، ويجب أن يكون هذا فى الإعدادات فى معظم التطبيقات وسيبعد الهاكرز عن حساباتك حتى إذا تم الحصول على كلمة المرور".

وأضاف: "يجدر تنزيل تطبيق مضاد فيروسات تمت مراجعته بشكل كبير للحفاظ على هاتفك آمنًا من الفيروسات والبرامج الضارة أيضًا، وأخيرًا، وغنى عن البيان، لكن لا تنس أن يكون لديك رمز مرور جيد على جهازك لا يتضمن أى شيء متعلق بك مثل عيد ميلاد أو ذكرى سنوية".