أفضل موقع تحويل PDF إلى PPT ( عرض باور بوينت )

هل تحاول تحويل PDF إلى PPT لتتمكن من عرضه في شركتك أو مشاركته مع زملائك في الدراسة ؟ لا تقلق فلن تحتاج إلى تحويل ملف PDF يدوياً إلى عرض باوربوينت مع الموقع الذي سنقدمه لكم اليوم وسنعرضه اليوم لكهم وهو أفضل موقع يمكنه أن يساعدك على تحويل ملفات PDF إلى أكثر من صيغة مختلفة. و طبعًا يساعدك على تحويل PDF الى PPT

ملحوظة هامة : الموقع الذي سنذكره اليوم يستطيع تحويل الملفات باللغة العربية دون مشاكل ولكن مع بعض التنسيقات الخاصة أو الملفات الخاصة قد تواجه مشاكل في عملية التحويل لذا فالحل الأفضل والأضمن هو التجربة بنفسك.

لماذا يجب أن تستخدم هذا الموقع تحديداً ؟

هذا الموقع يعتبر من أفضل مواقع تحويل الـ PDF ويوفر أداة تعتبر من وجهة نظري هي الأقوى بعيداً عن كونه يمتلك برنامج يمكن تثبيته على جهاز الكومبيوتر الخاص بك وبرنامج IOS أيضاً لنظام ماك وهواتف iPhone .

أيضاً دعم الموقع الكبير للغة العربية وإمكانية قراءة ملفاته وتحويلها بدون اي مشاكل يجعله متميزاً للغاية عن أي منافسة مهما كانت بالإضافة لكونه مجاني وسريع الإستخدام.

طريقة تحويل PDF إلى PPT :

بالطبع الطريقة سهلة للغاية وسنذكرها لكم بالتفصيل الممل حتى تتمكنوا من التحويل من PDF إلى PPT بسهولة كبيرة ودون أن تواجهوا أي مشاكل أثناء عملية التحويل نفسها.

في البداية توجه إلى موقع cometdocs.com وهو الموقع الذي سنستخدمه، ستظهر أمامك الشاشة بالأسفل قم بالضغط على كلمة Go To Web APP .

الآن ستظهر أمامك الشاشة التالية وهي شاشة رفع الملفات، هناك طريقتين لوضع ملفات الـ PDF داخل البرنامج إما من خلال رفع الملف من على جهاز الكومبيوتر الخاص بك عن طريق إختيار Upload أو سحب الملف وإلقاءه في المساحة البيضاء ، والطريقة الثانية وهي من خلال استيراده من منصات التخزين السحابي المختلفة التي يدعمها الموقع ( مع الاسف لا يدعم إلا Google Drive و Dropbox )

الآن قم برفع الملف الذي ترغب في تحويله ثم قم بالضغط على كلمة Convert، ستظهر لك مساحة بيضاء جديدة قم بسحب الملف من المربع او المساحة البيضاء في الأعلى إلى الأسفل حتى يصبح الشكل كما في الصورة النهائية وسترى هناك مجموعة من الصيغ التي يمكنك التحويل إليها كما ترغب، قم باختيار أحدها كما تحب .

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قم باختيار الصيغة التي ترغب بالتحويل إليها ثم قم بكتابة بريدك الإلكتروني في مربع Enter Your Email ولأننا هنا نرغب في التحويل من PDF إلى PPT فسوف نختار To powerpoint pptx .

عندما تتوجه إلى بريدك الإلكتروني ستجد أمامك الشاشة التالية والرسالة التالية الخاصة بك وهي تخبرك أن ملفك المحول قد وصل إلى حسابك ويمكنك تحميله.

عندما تقوم بفتح الرسالة الإلكترونية الخاصة بك ستجد رابط تحميل الملف موجود ويمكنك الضغط عليه حتى تتمكن من تحميل الملف المحول كما ترغب.

عندما تضغط على الرابط سينقلك إلى الصفحة التالية ومن خلالها يمكنك تحميل الملف، بالطبع إن قمت بإنشاء حساب شخصي خاص بك داخل الموقع يمكنك حينها الوصول إلى الملفات المحولة بسهولة ومن خلال ضغطة واحدة بسيطة جداً.

اليوم قدمنا لكم طريقة تحويل PDF إلى PPT من خلال أفضل موقع لتحويل ملفات PDF موجود على الساحة حالياً ويمكنك استخدامه لتتمكن من تحويل الملفات بكل سهولة إن كنت ترغب في ذلك .