أول هاتف ذكي في العالم مع كاميرا أمامية تحت الشاشة..بتوقيع شركة ZTE

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

كاميرا تحت الشاة، اول هاتف من نوعه ستطرحه شركة ZTE في الأسواق، ضمن معايير فائفة الجودة، ومن المتوقع أن يشهد هذا الهاتف الذكي مبيعمرتفعا مع طرحه في الأوسواق

تعتزم شركة (زد تي إي) ZTE في 1 أيلول المقبل الكشف عن هاتف (أكسون 20 5جي) Axon 20 5G، الذي سيكون أول هاتف ذكي في العالم مع كاميرا أمامية تحت الشاشة يُطرح للبيع.

وسيقدم (أكسون 20 5جي) شاشة بدون أي قطع أو ثقب، وقد نشرت شركة (زد تي إي) ZTE عددًا من الصور التشويقية لتصميم الهاتف المرتقب. والآن نشرت الشركة مقطع فيديو عبر شبكة التواصل الاجتماعي الصينية (ويبو) Weibo، حيث أكدت أن الهاتف لن يقدم كاميرا في ثقب أعلى وسط الشاشة، أو الزاويا، ولا حتى منبثقة.

وفي مقطع الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 15 ثانية، تظهر حرباء وهي تأكل حشرات تحاكي الواقع الحالي للكاميرا الأمامية في الهواتف الذكية الأخرى.

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وأكدت صور صحفية نشرتها شركة (زد تي إي) أمس بأن هاتف (أكسون 20 5جي) سيقدم 4 كاميرات خلفية، وبحسب هيئة الاتصالات الصينية TENAA، ستأتي الكاميرات بالدقات التالية: 64 بكسل، و 8 ميجابكسل، و 2 ميجابكسل، و 2 ميجابكسل.

وتشمل المواصفات الأخرى التي كشفت عنها TENAA أن الشاشة ستأتي من نوع OLED بقياس 6.92 بوصات وبدقة +FHD مع حساس للبصمة تحتها، بالإضافة إلى أن الكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميجابكسل، وستأتي ذاكرة الوصول العشوائي (رام) بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت، أما سعة البطارية فستكون 4,120 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع.

وسيحتوي (أكسون 20 5جي) معالجًا ثماني النوى بتردد 2.4 جيجاهرتز، يُرجح أن يكون سنابدراجون 765جي من شركة كوالكوم.

وتعتبر الشركة المصنعة من الشركات عالمية لخدمات الاتصالات والصناعات وتوفير حلول الشبكات، حيث تأسست سنة 1986 وتقدم خدماتها في الكثير من دول العالم.