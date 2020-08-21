شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطور جهاز استشعار يمكنه اكتشاف وجود الأطفال فى السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت شركة تسلا من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) الموافقة على تسويق جهاز استشعار "الحركة التفاعلي قصير المدى" الذي يمكن أن يساعد في منع ترك الأطفال في السيارات الساخنة وتعزيز أنظمة منع السرقة، حيث يريد صانع السيارات في كاليفورنيا إذنًا لاستخدام مستشعرات الموجات المليمترية غير المرخصة التي من شأنها أن تعمل بمستويات طاقة أعلى من المسموح به بموجب القواعد الحالية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فسيستخدم جهاز Tesla أربعة هوائيات إرسال وثلاثة هوائيات استقبال مدفوعة بوحدة رادار أمامية، وتقول شركة Tesla إن تقنية الرادار ذات الموجة المليمترية لها مزايا مقارنة بأنظمة الاستشعار الأخرى مثل أنظمة الكشف عن الركاب أو القائمة على الكاميرا.

ويوفر النظام القائم على الرادار "إدراكًا عميقًا ويمكنه" الرؤية "من خلال المواد اللينة، مثل البطانية التي تغطي طفلًا في نظام تقييد الطفل، حيث أضافت تسلا أنه "يمكن أن يفرق بين طفل وشيء ترك على المقعد ، مما يقلل من احتمالية وجود إنذارات كاذبة" ويمكنه اكتشاف "الحركات الدقيقة مثل أنماط التنفس ومعدلات ضربات القلب ، والتي لا يمكن التقاطها بواسطة الكاميرات أو أجهزة الاستشعار الموجودة في المقعد وحدها ".

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وتضيف شركة تيسلا أن التصوير بالرادار يمكنه تقييم حجم الجسم لتحسين نشر الوسادة الهوائية في حالة وقوع حادث اعتمادًا على جلوس شخص بالغ أو طفل ، وهو ما تقول إنه سيكون أكثر فعالية من أنظمة الاستشعار القائمة على الوزن الموجودة في المقعد، كما أنه سيحدد بشكل أكثر دقة وقت استخدام رسائل التذكير الخاصة بحزام الأمان.

وتسعى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للحصول على تعليق عام على طلب تسلا حتى 21 سبتمبر، وأشار تسلا إلى أن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في عام 2018 منحت طلبًا مشابهًا لجهاز Google Alphabet Inc الذي يعمل وفقًا لمعايير تشغيل متطابقة.

كما قدمت Valeo North America طلبًا في مارس إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC للحصول على جهاز مراقبة متعلق بالسلامة داخل السيارة والذي من شأنه أيضًا اكتشاف الأطفال في السيارات، لكن الطلب معلق، حيث تقول الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة إن أكثر من 50 طفلاً لقوا حتفهم عندما تُركوا في سيارات ساخنة في كل من عامي 2019 و 2018. ومن بين هذه الحوادث ، وقعت 54٪ لأن أحدهم نسي طفلاً.