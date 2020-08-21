شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصميم فيس بوك الكلاسيكي على الويب سيختفى فى سبتمبر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، تم الإعلان عن التصميم الجديد في مؤتمر مطوري فيس بوك العام الماضي، وتم طرحه في البداية على تطبيقات الخدمة لنظامي التشغيل iOS و Android.

أما في مارس الماضى، تم إصداره على نطاق واسع على سطح المكتب كميزة اختيارية، مما يترك للناس حرية الاستمرار في استخدام التصميم القديم إذا أرادوا ذلك.

ولكن مع حلول شهر سبتمبر، سيختفي التصميم القديم إلى الأبد، وتعد الواجهة الجديدة تغييرًا كبيرًا عما استخدمه فيس بوك في معظم فترات وجوده.

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يعد التصميم الجديد أكثر راحة في المساحات، حيث يتضمن مساحة بيضاء أكبر بكثير، وهناك أيضًا وضع مظلم للأشخاص الذين يهتمون بهذا النوع من الأشياء.

كما أنه من الناحية الوظيفية، فإنه يركز أيضًا بشكل أكبر على ميزات مجموعات الخدمة، بالإضافة إلى عرض الروابط بشكل بارز لأقسام فيس بوك، و Marketplace، و Gaming في شريط التنقل العلوي.

ويعد بمثابة تحديث تشتد الحاجة إليه مقارنة بالمظهر المزدحم السابق، والذى لم يعط كل هذا الفراغ للحسابات وواجهة الموقع.