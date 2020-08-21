بحلة جديدة.. 'فيسبوك' يودع مظهره الكلاسيكي

ويتلقى مستخدمو ”فيسبوك“ إشعارًا للتحديث بمجرد فتح ”فيسبوك“ من خلال الكمبيوتر، أو الهاتف المحمول.

ويتضمن التحديث الجديد، كتابة النصوص بخط أكبر، ومظهرا أنقى وأوضح لمنح المستخدمين تجربة أفضل بكثير، كما أنه يقوم بالتحميل بشكل أسرع ويتضمن أيضًا الوضع المظلم لمنع إجهاد أعين المستخدمين.



وبالرغم من أن الوضع المظلم متاح بالفعل على إصدار الهاتف المحمول عالميًا، إلا أنه يمكن الآن لمستخدمي سطح المكتب أيضًا الحصول عليه من قائمة الخيارات المتاحة بجوار رمز الإشعار.

وإذا لم يعجب الإصدار الجديد من ”فيسبوك“ المستخدم، فيمكنه العودة إلى القديم، ولكن بعد شهر فقط.

وقالت الشركة إنها ستجعل واجهة المستخدم الجديدة تجربة افتراضية للجميع الشهر المقبل، ويمكن للمستخدمين إرسال ملاحظات وتعليقات على واجهة المستخدم الجديدة.



ويرسل تحديث ”فيسبوك“ الجديد رسالة تقول: ”لقد أجرينا تحسينات على مظهر فيسبوك الجديد ونحن متحمسون لتجربته، قبل إلغاء المظهر الكلاسيكي في سبتمبر، نأمل أن تخبرنا كيف يمكننا الاستمرار في جعل الموقع أفضل للجميع“.

وكان قد أعلن ”فيسبوك“ أيضًا عن بعض التحديثات المهمة لمستخدمي أجهزة Oculus، حيث ينص التحديث الجديد: ”إذا كنت من مستخدمي فيسبوك الحاليين ولديك بالفعل حساب Oculus، فسيكون لديك خيار تسجيل الدخول باستخدام ”فيسبوك“ ودمج حسابات Oculus و Facebook“.