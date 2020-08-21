كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.
وتوقع الخبراء في بيان، أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، وسط توقعات بنشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس.
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا:
القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24
الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24
مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25
سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 26
قنا العظمى 38 درجة والصغرى 27
أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 29
كانت هذه تفاصيل خبر رطوبة عالية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.