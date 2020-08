شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناشرو الأخبار يعارضون قرار أبل بشأن شروط متجر التطبيقات .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى ناشرو الأخبار الكبار للحصول على شروط أفضل من قبل شركة أبل على العمولات التي يجمعها صانع أيفون منهم على المدفوعات التي تتم من خلال متجر التطبيقات، وفقًا لرسالة نشرتها هيئة تجارية، حيث قامت شركة Digital Content Next (DCN) ، التي تمثل New York Times Co و Washington Post و Wall Street Journal وناشرين آخرين ، بنشر الرسالة الموجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك ، على موقعها الإلكتروني.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن شركة أبل عادة ما تحصل على تخفيض يتراوح بين 15٪ و 30٪ من ناشري الأخبار للاشتراكات لأول مرة من خلال التطبيقات الموجودة في المتجر ، لديها سعر مخفض لـشركة أمازون، وفي جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب الشهر الماضي ، قال كوك إن السعر المخفض متاح لأي مطور يفي بشروط معينة.

ويجب أن يتأهل ناشرو الأخبار لنفس الشروط المقدمة إلى أمازون لتطبيق Prime Video الخاص بها على متجر تطبيقات أبل ، كما اقترح الرئيس التنفيذي لشركة DCN جيسون كينت في رسالة إلى "كوك" :" "أطلب منك أن تحدد بوضوح الشروط التي استوفت أمازون لترتيبها بحيث يمكن تقديم نفس الاتفاقية للشركات الأعضاء في DCN التي تفي بهذه الشروط."

واستشهد الخطاب بالاتصال بين إيدي كيو المخضرم في شركة آبل والرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس ، حيث اتفقت الشركتان على صفقة مشاركة الإيرادات بنسبة 15 ٪ لاشتراكات العملاء الجدد في Prime Video من خلال متجر التطبيقات.

وقد ظهرت الرسالة الإلكترونية خلال جلسة استماع اللجنة في 29 يوليوـ وتأتي الرسالة الأخيرة بعد أيام من قيام أبل بإزالة لعبة Epic Games الخاصة بـ Epic Games من متجر التطبيقات الخاص بها لانتهاكها إرشادات الدفع داخل التطبيق ، مما دفع Epic إلى رفع دعاوى قضائية فيدرالية تتحدى القاعدة، ولم ترد آبل وأمازون على الفور على طلبات التعليق.