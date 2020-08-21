أبل تردّ على الشركة المطوّرة للعبة “فورتنايت”: لا استثناءات لأحد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 3 دقائق

إذا كنت تعتقد أنه من المحتمل أن تتوصل آبل وشركة “ايبيك للألعاب” إلى نوع من اتفاقية تسوية بشأن لعبة فورتنايت قريباً، فعاود التفكير مرة أخرى. في بيان صادر لموقع “ذا فيرج” التقني، يبدو أنه ليس لدى شركة آبل خطة لمنح استثناء لشركات مثل “إيبيك للألعاب” التي تقف وراء لعبة “فورتنايت” والتي تجلب الكثير من العائدات إلى متجر آبل بفضل العناصر القابلة للشراء داخل اللعبة.

ووفقاً للبيان الصادر من آبل فإن ” ’أبل ستور’ صُمّم ليكون مكانًا آمنًا وموثوقًا به للمستخدمين وفرصة عمل رائعة لجميع المطورين. كانت إيبيك للألعاب واحدة من أنجح المطورين في متجر “أبل ستور”، حيث نمت لتصبح شركة تملك في حوزتها مليارات الدولارات تصل إلى الملايين من مستخدمي iOS حول العالم “.

وأضافت آبل :”نريد بشدة إبقاء الشركة كجزء من برنامج مطوري آبل وتطبيقاتها في المتجر. المشكلة التي ورطت Epic Games نفسها فيها هي مشكلة يمكن معالجتها بسهولة إذا أرسلت تحديثاً للعبتها يجعلها تمتثل لقوانين متجر آبل من جديد مثل جميع المطورين. لن نستثني Epic Games لأننا لا نعتقد أنه من الصواب وضع مصالحهم التجارية فوق القوانين والإرشادات التي تحمي عملائنا”.

قامت شركة آبل منذ ذلك الحين بإزالة لعبة فورتنايت من متجر ابل ستور مما دفع شركة “إيبيك للألعاب” إلى رفع دعوى قضائية ضدها. تقول شركة Epic Games أيضًا أن شركة آبل تنتقم منها من خلال منعها من الوصول إلى أدوات المطورين مما قد يكون له تأثير سلبي على ألعاب Epic Games الأخرى بالإضافة إلى الألعاب التي تستخدم محرك الألعاب Unreal Engine Epic.