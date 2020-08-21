تعرف إلى الميزات العديدة التي تطلقها غوغل لسماعاتها Pixel Buds

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت عملاقة التقنية الأميركية غوغل في تدوينة: “اليوم، نطلق ميزات جديدة لـ (بكسل بدز) لمساعدتك على تخصيص تجربة الصوت الخاصة بك، والعثور على سماعات الأذن الخاصة بك بسهولة أكبر إذا أخطأت في وضعها، وإنجاز المزيد مع سماعات الأذن، ومن ذلك: ميزة تجريبية تنبهك إلى ما يحدث حولك حتى حين ارتداء (بكسل بدز)”.

وأعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن إطلاق ميزات جديدات لسماعاتها اللاسلكية (بكسل بدز) Pixel Buds وذلك بهدف مساعدة المستخدمين على تخصيص تجربة الصوت.

وأضافت جوجل: “عندما تم إطلاق (بكسل بدز) في وقت سابق من العام الحالي، سمعنا أن الناس يريدون المزيد من التحكم والتخصيص في تجربة الصوت الخاصة بهم”. لذا أطلقت الشركة ميزتي (تعزيز صوت الجهير)، و(كشف المشاركة) لمنح المستخدمين المزيد من الخيارات لاستخدام (بكسل بدز) بطريقة فريدة بكل مستخدم.

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ويمكن تحسين صوت الجهير مباشرة في إعدادات (بكسل بدز)، وإن قرر المستخدم مشاركة إحدى سماعات الأذن الخاصة به مع شخص ما، فلن يُضطر بعد الآن إلى التضحية بتفضيلات الصوت بفضل ميزة (كشف المشاركة). وعند التشغيل، تكتشف الميزة تلقائيًا عندما يشارك المستخدم سماعة أذن مع شخص ما ويمكنهما التمرير بصورة فردية على سماعة الأذن للتحكم في مستوى الصوت الخاص بكل منهما.

واعتمادًا على ميزة الترجمة في وضع المحادثة في (بكسل بدز)، أضافت الشركة وضع النسخ الجديد الذي يتيح للمستخدم المتابعة من خلال قراءة الكلام المترجم مباشرةً في أُذنه. ومبدئيًا؛ ستتيح الميزة للمتحدثين بالفرنسية، أو الألمانية، أو الإيطالية، أو الإسبانية ترجمة الكلام باللغة الإنجليزية.

وقالت جوجل: “وإذا كان كلبك ينبح، أو طفلك يبكي، أو كانت سيارة طوارئ تمر مع صوت صفارات الإنذار، فإن (تنبيهات الانتباه) Attention Alerts – وهي ميزة تجريبية تُعلمك بالأشياء المهمة التي تحدث من حولك – تقلل من مستوى صوت المحتوى الخاص بك مؤقتًا لتنبيهك إلى ما يحدث”.