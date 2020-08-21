رسميا..سامسونغ تطلق “جالاكسي نوت 20” في 70 دولة “مساء اليوم”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للإلكترونيات، الجمعة، عن إطلاق هاتفيها اللوحيين الجديدين “جالاكسي نوت 20″ و”جالاكسي نوت 20 ألترا” ، بشكل رسمي في 70 دولة حول العالم مساء اليوم.

وقالت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية إن مبيعات الهاتفين الجديدين بدأت في 70 دولة، منها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وتايلاند وفيتنام وغيرها.

وتتيح سامسونج الهواتف الجديدة في 130 دولة بحلول منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، ولكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لأن عمليات تسويق الهاتفين تختلف في كل دولة باختلاف الوضع الصحي فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد بها.

وتشغل “سامسونج جالاكسي” في كوريا الجنوبية، ستوديوهات في 5 أماكن بالمناطق الرئيسية من العاصمة سول لتقديم فرص تجربة الأجهزة الجديدة، وذلك منذ الثامن من الشهر الجاري.

كانت طلبات الشراء المسبقة على “جالاكسي نوت 20” مماثلة لسابقه “جالاكسي نوت 10” رغم تداعيات جائحة كوفيد 19.

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وتعتزم الشركة الكورية الجنوبية بيع جهازي “جالاكسي نوت 20″ و”نوت 20 ألترا” بسعر يبدأ بألف دولار و1300 دولار على التوالي.

ويضم هذان الهاتفان العريضان قلما جرى تحسينه لضمان دقة أكبر في التعرف إلى خط الكتابة اليدوية.

ويتيح هذا الأكسسوار للأجهزة الجديدة الدخول في منافسة مباشرة مع الأجهزة اللوحية من “أبل” و”مايكروسوفت” المزودة أيضا أقلاما إلكترونية.

وهذه الأجهزة الجديدة ستكون من أولى المنتجات التي ستضم منصة “إكس بوكس باس ألتيميت” التجريبية من “مايكروسوفت” في مجال ألعاب الفيديو على الحوسبة السحابية.

ويشير أفي جرينجارت إلى أن “إطلاق هواتف ذكية بسعر يراوح بين ألف دولار وألفين خلال فترة الوباء قد ينطوي على مجازفة من سامسونج.. لكن العناية المقدمة من الشركة بالمنتجات الرخيصة والمتوسطة تؤتي بثمارها”.