قيمة أبل ترتفع إلى 2 ترليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

صبحت أبل أول شركة أمريكية تُحقِّق قيمة سوقية تصل إلى 2 ترليون دولار بعد عامين فقط من وصولها إلى 1 ترليون دولار، ما يعني أن الشركة قد تضاعفت قيمتها خلال 24 شهراً فقط.

أبل ليست الشركة الوحيدة في العالم التي تبلغ قيمتها 2 ترليون دولار، حيث سبقتها إلى ذلك شركة النفط السعودية أرامكو في ديسمبر 2019، لكن قيمة أسهمها تراجعت بعد ذلك، لتتمكن أبل من تجاوزها وتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم في 4 أغسطس الحالي.

وتجاوزت قيمة السهم، اليوم، حاجز 467.77 دولار لتعطي الشركة إنجازاً بالوصول إلى 2 ترليون دولار حسبما قالت صحيفة فايننشال تايمز. لكن ذلك الصعود قد يتبعه هبوط في المستقبل.

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وشهد العام الحالي 2020 ارتفاعاً رهيباً في قيمة أسهم أبل محقِّقة مكاسب تتجاوز 50% رغم الفوضى التي تسبَّبت فيها جائحة فيروس كورونا في العالم.

وقالت صحيفة وول ستريت، إن سهم أبل ظلَّ يُحقِّق نمواً بمعدل 3.5% كل أسبوع منذ بداية شهر يونيو الماضي. وقفز سهم أبل بعد تقرير أرباحها الصادر في يوليو الماضي، حيث أعلنت الشركة عن إجمالي مبيعات وإيرادات قياسية بقيمة 59.7 مليار، أي بزيادة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

شركة ابل هي شركة اميركية متعددة الجنسيات تعملُ على تصميم وتصنيع الالكترونيات الاستهلاكية ومنتجات برامج الحاسوب، تشمل منتجاتُ الشركة الأكثر شهرةً أجهزة حواسيب “ماكينتوش “، والجهاز الموسيقي “اي بود ” (iPod) والجهاز المحمول “اي فون”(iPhone). وتتضمن برامج شركة أبل نظامَ التشغيل (Mac OS X)، ومتصفحَ وسائل الإعلام (iTunes)، ومجموعةَ (iLife) لبرمجيات الوسائط المتعددة والبرمجيات الإبداعية، ومجموعةَ (iWork) للبرامج الإنتاجية، وبرنامجَ التصميم (Final Cut Studio)، والجهاز المحمول (iPad). ومجموعةً من المنتجات البرمجية لصناعة الأفلام والمواد السمعية، ومجموعة لوجيك ستوديو للأدوات السمعية. تدير شركة أبل أكثر من مئتين وخمسين متجرا من متاجر التجزئة في تسعة بلدان، ومتجرا على شبكة الإنترنت تباعُ عليهِ الأجهزة والمنتجات البرمجية