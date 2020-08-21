شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا تظهر لك منشورات من الغرباء على حسابك على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيعرض إنستجرام الآن للمستخدمين منشورات من الغرباء فى نهاية النيوز فيد، وهو الأمر الذى أثار ضيق عدد منهم، إذ طرح التطبيق المملوك لفيس بوك ميزة جديدة وهى "المنشورات المقترحة"، مما يعنى ظهور مشاركات من أسماء وحسابات غير مألوفة عند الانتهاء من مشاهدة المشاركات بالمستخدمين الذين تتابعهم.

فى حين أن منشورات "الغرباء" سيتكون مرتبطة بالمحتوى الذى تراه عادةً، إلا أنهم سيكونوا من حسابات لا تتابعها، وسيتضمنوا أيضًا إعلانات، ويأمل انستجرام أن تساعد الميزة الجديدة المستخدمين فى البحث عن محتوى جديد، وتمضية المزيد من الوقت على التطبق.

وفى حديثه إلى TechCrunch ، أوضح Robby Stein ، مدير المنتج فى إنستجرام: "هدفنا هو معرفة وقت فراغك، حتى نتمكن من تحديد الطريقة التى تريد بها استغلال وقتك بشكل أفضل، وقد رأينا الأشخاص يواصلون البحث عن المزيد من المشاركات التى يهتمون بها بعد مشاهدة كافة مشاركات بالنيوز فيد، لذلك أردنا أن نتعلم من ذلك ونجعل من السهل التعمق أكثر بالنسبة لأولئك الذين يختارون القيام بذلك."

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ومع ذلك، فإن رد الفعل الأولى يشير إلى أن المستخدمين غير معجبين بالميزة الجديدة، إذ كتب أحد المستخدمين على تويتر: "عزيزى إنستجرام، كيف يمكننى إيقاف هذه المشاركات المقترحة، لا أريدها، أنا أكثر من قادر على البحث عن الأشياء إذا أردت ذلك."

وأضاف آخر: "فى البداية أعطانى إنستجرام إعلانًا عن شيء لا أهتم به، ثم يعطيني" مشاركات مقترحة "من أشخاص لا أهتم بهم ؟"،.

جدير بالذكر سيتم طرح الميزة الجديدة فى جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع، إذ وصت لعدد قليل من الحسابات، وستصل تدريجيا لباقى المستخدمين حول العالم خلال الأيام القليلة القادمة.