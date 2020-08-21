شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيف تثبت لعبة fortnite على هاتفك الأيفون رغم إزالة أبل لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختفت لعبة Fortnite من App Store الأسبوع الماضي كجزء من المواجهة القانونية والتنظيمية الكبيرة لشركة Epic Games للمطورين مع أبل، لكن نجاح المعركة لم ينته تمامًا، ولا يزال من الممكن إعادة تثبيت Fortnite على نظام iOS، حتى بعد أن قامت أبل بإزالتها.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، إذا لم تقم بتنزيل اللعبة من قبل، فأنت لست محظوظا إلى حد بعيد في الوقت الحالي، فلا يزال بالإمكان من لديهم اللعبة تشغيلها بالطبع وحتى تثبيت ملفات التحديث، على الأقل حتى إطلاق التصحيح الكبير التالي، حيث لا تملك أبل القدرة على إزالة البرامج بالقوة من جهازك.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين قاموا بتنزيل Fortnite مرة واحدة على الأقل في الماضي ولكن ربما قاموا بإلغاء تحميلها أو إزالتها يدويًا، لا تزال هناك طريقة لإعادة تثبيت اللعبة على جهاز iOS الذي تختاره، إليك الطريقة:

1. انتقل إلى قسم "مشترياتي" في متجر التطبيقات، والذي يمكن العثور عليه من خلال الضغط على الصورة الرمزية الخاصة بك في الزاوية اليمنى العليا لأي من الشاشات الرئيسية.

2. من هناك ، اضغط على "تم شراؤها" ، ثم "مشترياتي" للعثور على دليل التطبيق الخاص بك لجميع تطبيقات iOS التي سبق لك تنزيلها.

3. ابحث عن "Fortnite".

Advertisements

4. يجب أن يظهر التطبيق، وسيؤدي الضغط على أيقونة السحابة إلى بدء عملية التنزيل.

ويجب أن تعلم أن إجراء هذه العملية سيعيد التطبيق إلى شاشتك الرئيسية ويجعله متاحًا للتشغيل بمجرد تحديثه في الوقت الحالي على الأقل.

وتعمل الحيلة حتى إذا قام أي عضو في خطة Apple Family Sharing بتنزيل Fortnite على نظام iOS في الماضي.

ونظرًا للإجراء الذي اتخذته Apple لإزالة Fortnite من App Store ثم تهديد Epic بإنهاء إدراجها في برنامج المطورين، فمن الجيد إعادة Fortnite إلى جهاز iOS الخاص بك إذا كنت مهتمًا بالاحتفاظ بها.