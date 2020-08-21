شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TikTok يزيل أكثر من 380 ألف مقطع فيديو و 64 ألف تعليق يحض على الكراهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت TikTok عن جهودها لمكافحة خطاب الكراهية، إذ قالت إنها منذ بداية العام أزالت أكثر من 380 ألف مقطع فيديو و 64 ألف تعليق فى الولايات المتحدة لخرقها قواعد الكلام الذى يحض على الكراهية، كما حظرت TikTok أيضًا أكثر من 1300 مستخدم كجزء من السياسة.

وتعد هذه المرة الأولى التى تشارك فيها TikTok تفاصيل حول عمليات إزالة المحتوى الخاصة بها منذ أن أضافت خطاب الكراهية لأول مرة إلى إرشادات المجتمع الخاصة بها فى يناير، وقال إيريك هان رئيس قسم السلامة فى TikTok: "فى حين أن هذه الأرقام قد لا تعكس معدل نجاح بنسبة 100٪ فى التقاط كل جزء من المحتوى أو السلوك البغيض، إلا أنها تعكس التزامنا بالعمل وبناء مجتمع أكثر إيجابية وترحيبية من التطبيقات الأخرى".

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وأشار هان أيضًا إلى أن TikTok قد اتخذت خطوات لمنع ظهور المحتوى البغيض فى نتائج بحث التطبيق، وأن الشركة "تدرب فرق الإشراف على فهم أفضل للمحتوى الأكثر دقة مثل الاستيلاء الثقافى والافتراءات".

تعرضت TikTok، التى تواجه بالفعل تدقيقًا بسبب علاقات مزعومة مع الحكومة الصينية، لانتقادات متكررة بسبب سياساتها المعتدلة، كما تم انتقاد الشركة بسبب فرض رقابة على المحتوى الذى ينتقد الحكومة الصينية،

اتخذت الشركة عددًا من الخطوات لمحاولة تهدئة هذه المخاوف، وشكلت مجلسًا استشاريًا للمحتوى فى وقت سابق من هذا العام، كما تخطط لفتح "مركز شفاف" من شأنه أن يمنح الخبراء الخارجيين مزيدًا من الوضوح فى سياساتها الأمنية والاعتدال.