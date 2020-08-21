شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. لو لسه محتار اعرف الفرق بين Google Drive و OneDrive والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتسب التخزين السحابى قوة فى السنوات الأخيرة بسبب التقدم السريع فى عالم التكنولوجيا، إذ يتمتع الأشخاص والشركات الآن بإمكانية الوصول إلى مزيد من قوة المعالجة التى تمكنهم من التعامل مع كميات هائلة من البيانات، هذا بالإضافة إلى سهولة تخزين المعلومات واستردادها من أى جهاز فى أى مكان يجعل التخزين السحابى إضافة مقنعة لأى مساحة إنتاجية.

عند الحديث عن التخزين السحابى ، يعد Google Drive و OneDrive من بين الأفضل، ولكن هل تساءلت يومًا عن الخيارين الأنسب لاحتياجاتك؟ ماذا لو أردت الاختيار بين Google Drive و Microsoft OneDrive لمتطلبات عملك؟ لذا نعرض فيما يلى بمقارنة ميزات كلا حلول التخزين.

مشاركة الملفات

يعمل كل من Google Drive و OneDrive بالمثل من حيث مشاركة الملفات، فى كلتا الحالتين، يمكنك الضغط بزر الماوس الأيمن فوق الملف المحدد، والضغط فوق "مشاركة" ، وستظهر نافذة حيث يمكنك إدخال عناوين البريد الإلكترونى للأشخاص الذين تريد مشاركة الملف معهم، أو يمكنك الضغط فوق "الحصول على رابط قابل للمشاركة "الذى ينشئ رابطًا مشتركًا يمكن لأى شخص لديه إذن الوصول إليه.

تطبيقات الإنتاجية

يقدم Google Drive مجموعة عبر الإنترنت من التطبيقات المستندة إلى المتصفح للتعاون والإنتاجية، مثل مستندات Google وجداول بيانات Google وعروض Google التقديمية، وتحتوى التطبيقات أيضًا على ميزة "غير متصلة بالإنترنت" والتى تتيح تحريرها حتى بدون اتصال بالإنترنت، إذ تسمح Google أيضًا لمطورى Android بترميز التطبيقات التى يمكن أن تكون كذلك.

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ومع ذلك، فإن ما يفتقر إليه Google Drive هو الإلمام بمجموعة إنتاجية Microsoft Office، على عكس تطبيقات الإنتاجية من Google ، كان Microsoft Office موجودًا منذ عقود وقد يفضله معظم الناس على الخيارات الأخرى لمجرد معرفتهم باستخدامه وتطبيقه.

الخصوصية عبر الإنترنت

يُزعم أن Google تنقب فى البيانات الخاصة بمستخدميها "لأغراض غير ضارة"،من ناحية أخرى، تمتلك Microsoft أيضًا الحق فى فحص ملفات مستخدميها بحثًا عن أى نوع من المحتوى المرفوض.

حماية البيانات

يحمى Google Drive الملفات أثناء النقل أو أثناء الحركة بتشفير AES 128 بت بينما يتم حماية الملفات فى وضع التخزين بواسطة تشفير AES 256 بت.

يوفر OneDrive حماية تشفير AES 256 بت للملفات أثناء النقل، ولكن لا يتم تقديم أى تشفير للملفات الموجودة فى حالة التخزين ما لم يكن الاشتراك فى OneDrive for Business.