شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تعيد استخدام المرحلة الأولى من صاروخ فالكون للمرة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حطمت سبيس إكس، شركة النقل الفضائي الأمريكية، رقمها القياسي السابق بإعادة استخدام مراحل الصواريخ عندما أعادت استخدام المرحلة الأولى للصاروخ فالكون للمرة السادسة عندما أطلقته يوم 18 أغسطس2020، في الساعة 10:31 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية من محطة كيب كانافيرال الجوية في ولاية فلوريدا.

وحمل الصاروخ ثلاث أقمار لرصد الأرض وتصويرها بدقة، تابعة لشركة بلانت الأميركية.

كما حمل على متنه 58 قمرًا اصطناعيًا لإطلاقها في المدار، وهي الرحلة الحادية عشرة للشركة في إطار مشروع ستارلينك لتوفير الاتصال بشبكة الإنترنت عالميًا عبر الأقمار الاصطناعية.

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وعادت المرحلة الأولى بي1049 إلى الأرض دون عناء لتهبط بنجاح على متن منصة استقبال الصواريخ الفضائية العائمة في المحيط الأطلنطي المسماة "أوف كورس آي ستل لف يو" (طبعًا ما زلت أحبك).

وسجلت شركة سبيس إكس الرقم القياسي السابق عندما تمكنت من إعادة استخدام الصاروخ ذاته للمرة الخامسة في مارس 2020.

واستُخدِم هيكل الصاروخ بعد تجديده، بعد أن جُدد سابقًا لمهمة ستارلينك الرابعة، ويفتح هذا النجاح الاحتمالية لإطلاق سابع في المستقبل يحطم الرقم القياسي الحالي.