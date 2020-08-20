شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسؤول تطوير محركات رولزرويس يكشف الأجواء المناسبة لصناعة "مواتير" الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عدلي، أحمد المصريين المشاركين في تطوير محركات طائرات مصنع رولزرويس، إن المحركات التي يقوم بتصنيعها في المصنع، يمكنها أن تعمل لمدة تصل إلى 19 ساعة، والموتور لديه القدرة على العمل أكثر من ذلك، ولكن لابد من اتخاذ عامل الأمان للحفاظ عليه، مشيرا إلى أن كل "ريشة" داخل المحرك، تأخذ مدة طويلة حتى يتم قياسها وتصنيعها بدقة متناهية داخل المصنع.

Advertisements

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc، أنه يتم إجراء اختبارات على المحرك، للتأكد من إمكانية عمله في ظروف جوية صعبة، وللتأكد من وجود الانسيابية المطلوبة استعدادا لتركيبه في الطائرة وتشغيله بشكل طبيعي، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من توافر عنصر الأمان به، موضحا أن أرضية المصنع الذي يتم تصنيع المواتير فيه يتم تصنيعها من مواد معينة مناسبة لأجواء هذه النوعية من العمل.

وأوضح أن هناك مواد يمنع استخدامها داخل المصنع، لأنها قد تتفاعل مع المواتير أثناء تصنيعها وتؤثر على قدرته فيما بعد، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على درجات حرارة معينة، مشيرا إلى أنه يتذكر حتى الآن أول رحلة لطائرة تعمل بموتور عمل على تطويره، وكان الأمر مثير للغاية بالنسبة له.