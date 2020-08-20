تكنولوجيا: الإنستقرام يدعم الآن عرض المنشورات المقترحة في نهاية المحتوى الخاص بالمستخدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ مطوري الإنستقرام اليوم في دفع تحديث جديد للمستخدمين يجلب ميزة عرض المنشورات المقترحة في نهاية الصفحة الخاصة بالمحتوى الذي يتم متابعته من قبل المستخدم.

ينطلق تحديث الإنستقرام اليوم بمميزات جديدة للمستخدمين، حيث تظهر الميزة الجديدة بعنوان “Suggested Posts”، أو المنشورات المقترحة، حيث تعمل هذه الميزة على نقل موقع الإعلانات في التطبيق أو المنشورات المقترحة التي ستظهر في نهاية المحتوى الجديد الخاص بالمستخدم.

جاء الإصدار السابق لتطبيق الإنستقرام بعبارة “You’re All Caught Up” في نهاية المحتوى الخاص بالمستخدم، واليوم ستظهر المنشورات المقترحة للمستخدم في نهاية الصفحة.

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ولقد قدمت شركة الفيس بوك ومطوري Instagram الكثير من الأدوات التي تدعم المستخدم في تتبع أسلوب إستخدامهم على وسائل التواصل الإجتماعي، ومن المقرر أن تظهر المنشورات المقترحة إلى أسفل إشعار“You’re all caught up”، لتنبيه المستخدم للمنشورات المقترحة التي يمكن متابعتها.

أيضاً من المقرر أن ترتكز المنشورات التي يتم عرضها للمستخدم على أسلوب المستخدم في البحث عن المنشورات الجديدة، أو وفقاً لنوع المنشورات التي بتم البحث عنها غالباً، أو الحسابات التي يتم متابعتها من قبل المستخدم.

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