آبل تؤكد أنها لن تمنح أي إستثناء لشركة Epic Games بسبب لعبة Fortnite

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تعتقد أنه من المحتمل أن تتوصل آبل و Epic Games إلى نوع من إتفاقية التسوية بشأن لعبة Fortnite قريبًا، فعاود التفكير مرة أخرى. في بيان صادر لموقع The Verge، يبدو أنه ليس لدى شركة آبل خطة لمنح إستثناء لشركات مثل Epic Games التي تقف وراء لعبة Fortnite والتي تُجلب الكثير من العائدات إلى متجر آبل بفضل العناصر القابلة للشراء داخل اللعبة.

ووفقا للبيان الصادر من آبل، فهو يقول : ” تم تصميم App Store ليكون مكانًا آمنًا وموثوقًا به للمستخدمين وفرصة عمل رائعة لجميع المطورين. كانت Epic Games واحدة من أنجح المطورين على متجر App Store، حيث نمت لتصبح شركة تملك في حوزتها مليارات الدولارات تصل إلى الملايين من مستخدمي iOS حول العالم “.

وأضافت آبل : ” نريد بشدة إبقاء الشركة كجزء من برنامج مطوري آبل وتطبيقاتها في المتجر. المشكلة التي ورطت Epic Games نفسها فيها هي مشكلة يمكن معالجتها بسهولة إذا أرسلت تحديثًا للعبتها يجعلها تمتثل لقوانين متجر آبل من جديد مثل جميع المطورين. لن نستثني Epic Games لأننا لا نعتقد أنه من الصواب وضع مصالحهم التجارية فوق القوانين والإرشادات التي تحمي عملائنا “.

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قامت شركة آبل منذ ذلك الحين بإزالة لعبة Fortnite من متجر App Store مما دفع شركة Epic Games إلى رفع دعوى قضائية ضدها. تقول شركة Epic Games أيضًا أن شركة آبل تنتقم منها من خلال منعها من الوصول إلى أدوات المطورين مما قد يكون له تأثير سلبي على ألعاب Epic Games الأخرى بالإضافة إلى الألعاب التي تستخدم محرك الألعاب Unreal Engine Epic.