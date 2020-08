Oppo F17 Pro قادم بإعتباره ” الهاتف الأكثر أناقة في العام 2020 ” ضمن نطاق 335$

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Oppo النقاب عن الهاتف Oppo F15 في شهر يناير الماضي، والآن تستعد الشركة للكشف عن خليفته والذي تُطلق عليه إسم Oppo F17 Pro.

لجأ فرع شركة Oppo في الهند إلى شبكة تويتر للتشويق للهاتف Oppo F17 Pro ونشر مقطع فيديو قصير يقول أن الهاتف Oppo F17 Pro سيصل قريبًا. يُظهر لنا الفيديو أيضًا الجانب الأيسر من الهاتف، والذي يضم فتحة الشريحة SIM وأزرار التحكم بالصوت.

يمكننا أيضًا رؤية وحدة الكاميرا الخلفية البارزة مما يلمح إلى أن الهاتف Oppo F17 Pro سيصل مع أكثر من كاميرا واحدة في الخلف، وهذا لا يبدو مستغربًا بالنظر إلى أن الهاتف Oppo F15 وصل مع أربع كاميرات في الخلف.

لم تكشف لنا شركة Oppo عن أي مواصفات للهاتف Oppo F17 Pro، ولكنها تروج لهذا الهاتف الذكي على أنه ” الهاتف الأكثر أناقة في العام 2020 ” وكشفت أنه سيمتاز بسمك 7.48 ملمتر وبوزن 164 جرامًا فقط. هذا يجعله أخف من النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 4 Pro، وهو أحد أخف الهواتف الذكية التي تم إطلاقها في الأونة الأخيرة.

في بيان صحفي، قالت شركة Oppo أن الهاتف Oppo F17 Pro يستهدف الشباب ويضم حافة مستديرة لمنحك المزيد من الإحساس بالراحة والسلاسة أثناء حمل الهاتف. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا شركة Oppo كذلك أن Oppo F17 Pro سيكون الهاتف الأكثر أناقة ضمن نطاق الهواتف الذكية التي تُكلف حوالي 335 دولار أمريكي في العام 2020.

هناك بعض الشائعات التي تقول أن شركة Oppo تعتزم إطلاق الهاتف Oppo F17 في أوائل شهر سبتمبر بإعتباره الهاتف الأكثر أناقة، ولكن بعض المصادر ذكرت أن الهاتف Oppo F17 Pro هو الوحيد الذي سيصل الآن، وليست هناك أي معلومات بشأن Oppo F17.

Want a new way to flaunt? 🤩 The sleekest phone of 2020 is on its way. Stay tuned. #OPPOF17Pro #FlauntItYourWay pic.twitter.com/LVmAKE1jE1