شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة إجراء مكالمات فيديو على تليجرام بهواتف أندرويد وأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة تيليجرام (Telegram) المطورة لتطبيق المراسلة المشفّر يوم الجمعة الماضي عن دعم ميزة (مكالمات الفيديو) Video Calls في تطبيقها لنظامي التشغيل أندرويد و iOS، وذلك احتفالًا بمرور 7 سنوات على إطلاق تطبيقها.

وأصبحت مكالمات الفيديو أكثر أهمية خلال عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، لذلك تُعتبر هذه الخطوة مهمة لتطبيق تيليجرام، ومن المتوقع أن تساهم في زيادة عدد مستخدميه خلال الفترة القادمة.

وصل عدد مستخدمي تيليجرام إلى أكثر من 400 مليون مستخدم شهريًا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات القليلة القادمة، بفضل تقديم الشركة العديد من الميزات الجديدة بصورة مستمرة للمستخدمين، بالإضافة إلى ميزات الخصوصية التي يدعمها.

تتيح ميزة مكالمات الفيديو للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو فردية محمية بتقنية (التشفير من طرف إلى طرف) end-to-end encryption لتأمين المكالمات.

أعلنت الشركة أن الميزة ستحصل على المزيد من التحديثات في الإصدارات اللاحقة، إذ تعمل الشركة الآن على ميزة مكالمات الفيديو الجماعية لإطلاقها خلال الأشهر المقبلة.

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فيما يلي كيفية استخدام ميزة مكالمات الفيديو الجديدة في تيليجرام في هواتف أندرويد وآيفون:

لإجراء مكالمات فيديو عبر تطبيق تيليجرام، كل ما عليك فعله هو تثبيت أحدث إصدار من التطبيق الذي يحمل رقم 7.0.0، كما يجب التأكد أيضًا من أن جهات الاتصال التي تريد التواصل معها قد قامت أيضًا بتحديث تطبيقها.

بمجرد الانتهاء من تحديث التطبيق في هاتفك، افتحه واختر جهة الاتصال التي تريد التواصل معها عبر الفيديو.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، ستظهر لك قائمة فيها عدة خيارات؛ اضغط على خيار (مكالمة فيديو) Video call.

ستبدأ مكالمة الفيديو بينك وبين الشخص الذي تريد التحدث معه، كما يمكنك إيقاف الفيديو في أي وقت دون إنهاء المكالمة – كما هو الحال في تطبيق Zoom – وذلك من خلال الضغط على أيقونة الكاميرا الموجودة في أسفل الشاشة، حيث ستتوقف الكاميرا من طرفك، كما يمكنك إعادة الظهور مرة أخرى وتفعيل الكاميرا بالضغط مرة ثانية على تلك الأيقونة.

للتأكد من أن المكالمة محمية بتقنية التشفير من طرف إلى طرف يمكنك المقارنة بين الرموز التعبيرية الأربعة التي تظهر في أعلى الشاشة لديك، ولدى جهة الاتصال التي تتواصل معها عبر الفيديو إذا كانت متطابقة، فإن مكالمتك محمية بنسبة 100%.

تدعم ميزة مكالمات الفيديو وضع (الصورة في الصورة) picture-in-picture – مثل جميع محتويات الفيديو الأخرى في تيليجرام – مما يسمح لك بالتمرير عبر الدردشات والمهام المتعددة مع الحفاظ على التواصل البصري.