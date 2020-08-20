شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "دكتور سبوت" روبوت ذكى يمكنه علاج مرضى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدمت روبوتات Boston Dynamics فى العديد من المجالات، بدءا من مسح مصنع فورد فى ميشيجان إلى رعى الأغنام فى نيوزيلندا، وفى وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة التكنولوجيا أن الروبوت الخاص بها Spot يعمل على مساعدة مرضى فيروس كورونا، وبالفعل نجح الأمر، وكشف باحثو بوسطن ديناميكس ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إنهم تعاونوا لإنشاء "دكتور سبوت"، وهو روبوت يمكنه قياس العلامات الحيوية للمريض دون الاتصال بين الطبيب والمريض.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، دعمت الروبوتات بأربع أرجل ومصممة للتنقل برشاقة فى المناطق التى لا تستطيع الروبوتات ذات العجلات القيام بها، إما بشكل مستقل أو عبر جهاز التحكم عن بعد، وكتب باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فى دراسة أنهم قاموا بتجهيز Spot بـ "أنظمة مراقبة بدون تلامس"، والتى تضمنت إشارات لاسلكية وأجهزة استشعار قائمة على الرادار لقياس العلامات الحيوية مثل معدل التنفس ومعدل ضربات القلب.

وتم استخدام كاميرات الأشعة تحت الحمراء لقياس الحمى، ويحتوى "دكتور سبوت"أيضًا على كمبيوتر لوحى يسمح للأطباء بالتحدث عن بُعد مع المرضى، واختبر الباحثون "دكتور سبوت" مع متطوعين فى مستشفى بريجهام للنساء فى كلية الطب بجامعة هارفارد فى بوسطن.

فى النهاية، كتب الباحثون أن الدكتور سبوت لا يمكنه المساعدة فى الحفاظ على معدات الوقاية الشخصية فحسب، بل يمكنه أيضًا المساعدة فى الحد من انتقال الفيروس التاجى عن طريق فصل طاقم المستشفى عن المرضى.