كيفية دمج ملفات PDF بدون برامج اضافية

دمج ملفات PDF مع بعضها البعض هو وسيلة سهلة جدًا لتحميع عدة مستندات بسهولة و تجهيزهم للطباعة او للنشر الكترونيًا. مشكلة التعديل على ملفات الـPDF انها تطلب تطبيقات مدفوعة بعضها غال نوعًا ما و بعضها لا يعمل على كل المنصات. لذلك ان اردت التعديل على ملف اما ستحتاج ان تدفع مبلغًا كبيرًا نسبيًا من المال. او ستحتاج لإستعمال نظام تشغيل غير الذي تستعمله لتستطيع القيام بذلك. لذلك نحن في هذا المقال سنقدم لك اداة رخيصة نسبيًا و في نفس الوقت سهلة الإستعمال و هي اداة Smallpdf. و هي اداة Web اي انها تعمل من على موقع فهي ستكون متاحة لكل المنصات و انظمة التشغيل الخاصة بك. فأكمل القراءة لمعرفة الخطوات

كيفية دمج ملفات PDF بإستعمال smallpdf

توجه الى موقع اداة Smallpdf من هنا

اختر اختيار دمج ملفات PDF او Combine PDF

اضغط على اختيار “اختر الملف” لرفع الملف الأساسي الذي سيكون هو اول ملف

بعد الإنتهاء من الرفع اختر دمج الملفات -و هذه ميزة لا تحتاج لإشتراك-

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اضغط على زر المزيد لرفع ملفات اضافية

اضغط على زر دمج ملفات PDF ليتم الدمج