تكنولوجيا: Honor تقدم ساعة Watch GS Pro وأجهزتها اللوحية Pad 6 وPad X6 في معرض IFA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة Honor التجارية التابعة لهواوي لحضور فعاليات معرض IFA الذي يقام في برلين في شهر سبتمبر، حيث يعقد حدث الشركة في 4 من سبتمبر للكشف عن ساعة Watch GS Pro، وأجهزتها اللوحية Pad 6 وPad X6.

أكدت شركة Honor في إعلانها التشويقي الذي نشر اليوم على خططها لإطلاق اثنان من الأجهزة اللوحية Honor Pad 6 و Honor Pad X6 في معرض IFA 2020، كما أكد الرئيس التنفيذي للشركة في وقت سابق على إصدار الشركة المرتقب من الساعات الذكية التي تأتي بعنوان Watch GS Pro.

كما تستعد الشركة لإطلاق الإصدارات الجديدة من أجهزة Magicbook، التي تتميز بمعالج AMD Ryzen 5 4000، والتي تأتي بعد MagicBook 14 وMagicBook 15.

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ويستهدف إصدار Honor القادم من الساعات الذكية Watch GS Pro دعم المستخدمين في رحلات الجبال أو أثناء التنقل في المواقع المفتوحة، حيث تتضمن أدوات فعالة لدعم المستخدم في هذه المواقع.

من جانب أخر قدمت الشركة جهاز Pad X6 اللوحي في الصين خلال الفترة الماضية بعنوان Tablet X6، والذي جاء بسعر 155 دولار، كما جاء بحجم 9.7 إنش في الشاشة، بينما انطلق Honor Pad 6 في السوق الصيني بعنوان Tablet 6 والذي يتميز بحجم 10.1 إنش في الشاشة وسعر 180 دولار، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الأجهزة ستأتي بمستوى تسعير أعلى في السوق الأوروبي.

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